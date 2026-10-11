Дані у Резерв+ про бронь не врятують від призову: чому мобілізація може бути законна

Кіровоградський окружний адмінсуд відмовився скасувати мобілізацію працівника підприємства "Оболонь", який намагався оскаржити призов за допомогою відображення відстрочки у застосунку Резерв+. Судді пояснили, що застосунок лише відображає дані, тоді як роботодавець анулював бронювання у державному реєстрі ще до дня мобілізації.

Дані у Резерв+ виявилися застарілими

Чоловік працював на підприємстві "Оболонь" і в липні 2025 року згенерував у застосунку Резерв+ документ, який показував відстрочку до 5 грудня 2025 року. Оскільки підприємство має статус критично важливого для економіки, співробітник вважав дії ТЦК незаконними та звернувся до суду. Про рішення щодо законності мобілізації йдеться в матеріалах справи №340/8636/25.

Позивач вимагав скасувати накази про його призов та вилучити його зі списків особового складу військової частини.

Під час судового розгляду представники ТЦК надали витяги з Єдиного державного реєстру призовників, які повністю спростували позицію позивача. З'ясувалося, що відстрочку анулювали 1 грудня 2025 року за заявою самого керівництва компанії.

Лише наступного дня співробітнику повідомили про скасування броні, а роботодавець лише розпочав процедуру повторного оформлення через портал Дія. Але чоловіка встигли мобілізувати 3 грудня, коли його бронювання вже не діяло. Його зарахували до військової частини як курсанта навчального взводу.

Наприкінці січня 2026 року солдата перевели до іншого місця служби. Представники військової частини у суді підкреслили, що наказ про зарахування вже вичерпав свою дію, а самі мобілізаційні заходи підрозділ не здійснював.

Реєстр має перевагу над додатком

Суд повністю відхилив позов мобілізованого українця та визнав дії ТЦК правомірними. У рішенні зазначається, що відповідачам вдалося повністю довести законність своїх дій.

Представник позивача в обґрунтування обставин… не надав належних доказів, які б на даному етапі розгляду справи давали можливість суду бути переконаним у тому, що оскаржувані рішення дії чи бездіяльність відповідачів є "очевидно протиправними" поза обґрунтованим сумнівом,

– зазначив суддя.

Судді окремо роз'яснили, що електронний застосунок Резерв+ є лише персональним кабінетом для відображення інформації. На момент мобілізації 3 грудня чинної броні в державному реєстрі людина вже не мала, тому витяг у мобільному додатку втратив чинність.

Цей випадок свідчить, що будь-яка затримка під час переоформлення документів або зміни статусу підприємства створює ризик миттєвого призову, навіть якщо мобільний застосунок досі показує активну відстрочку.

Нагадаємо, уряд має на меті оновити систему бронювання працівників від мобілізації. Підприємства отримали завдання переглянути списки заброньованих працівників і повторно підтвердити статус критичності.

Однією з головних змін став зарплатний критерій. Тепер середня зарплата на критично важливому підприємстві мала сягати 25 тисяч 941 гривні. Для прифронтових територій передбачили нижчий поріг – близько 21,6 тисячі гривень.

Процес бронювання виконується роботодавцем чи іншою відповідальною особою через систему Дія. ТЦК розглядає заявку протягом кількох діб.