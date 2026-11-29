Наявність студентського квитка сама по собі не гарантує громадянину захист від призову під час мобілізації. Певні категорії здобувачів освіти можуть отримати повістку та потрапити на військову службу на загальних засадах.

Кого можуть мобілізувати під час навчання

Студентам варто пам'ятати, що право на відстрочку від мобілізації надається лише на підставі дотримання норм закону. Тому критично важливими є обрана форма навчання та дотримання визначеної послідовності освітніх рівнів. Згідно зі статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ключовим критерієм для оформлення відстрочки є послідовність здобуття знань. Це означає, що наступний освітній ступінь громадянина обов'язково має бути вищим за той, який він уже здобув раніше.

Якщо чоловіки опановують професійну, фахову передвищу чи вищу освіту на денній або дуальній формі, то їм гарантоване право на відстрочку. Аналогічне право закріплено за аспірантами, докторантами, а також особами, зарахованими до інтернатури.

Зверніть увагу! Далеко не кожен здобувач освіти може розраховувати на звільнення від призову. На загальних підставах мобілізувати можуть студентів вечірньої та заочної форм навчання, а також тих, хто вступив на освітній рівень, нижчий за попередній, або повторно здобуває вже наявний ступінь.

Якщо випускник бакалаврату вступає до магістратури на заочну форму, такий навчальний процес не створює підстав для отримання відстрочки.

Така ж норма діє у випадках, коли особа повторно вступає на навчання заради диплома того самого освітнього рівня.

Як розповів у коментарі 24 Каналу адвокат Сергій Бондаренко, мобілізувати студента, якщо йому виповнилося 25 років і під час перевірки виявляється, що він не має права на відстрочку.

Це законно буде. Тому треба належним чином розглядати пакет документів… Тільки маючи на руках повний пакет законних документів, можна оформлювати цю відстрочку через Резерв+. Це обов'язково,

– говорить експерт.

Інші причини для отримання відстрочки

Водночас неможливість скористатися студентською відстрочкою не веде до безумовної та обов'язкової мобілізації людини до лав Збройних сил.

Законодавство закріплює низку інших обставин, які дозволяють отримати звільнення від військової служби на визначений термін.

Нагадаємо, з 2025 року в Україні відрахували близько 50 тисяч студентів-чоловіків віком понад 25 років через невиконання навчального плану. Перевірки Міністерства освіти і науки виявили, що частина студентів фактично не відвідує заняття.