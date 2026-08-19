Про це розповів очільник МОМ Андрій Бутенко під час конференції "Серпнева – 2026".

Як контролюватимуть студентів 25+?

За словами міністра освіти, наразі в Україні не фіксується сплеск вступників віком від 25 років. Втім, такі випадки все ж є. Проте всі складали НМТ і вступають відповідно до законодавства.

Разом із тим, ситуації з навчанням в університетах для ухилення від мобілізації все ж є. Уряд визнає цю проблему й підкреслює важливість її вирішення. Саме тому контроль буде посилюватися. Його буде здійснювати Державна служба якості освіти.

Мета перебування особистості в університеті – навчатися. Тому ми посилюватимемо контроль, щоб це було реальне навчання, а не фіктивне,

– наголосив Бутенко.

Що відомо про зміни правил отримання відстрочки для студентів?

У 2026 році право студентів на відстрочку від мобілізації перевірятимуть у цифровому форматі. Згідно з постановою Кабінету Міністрів №978, відстрочку надаватимуть на один семестр, але не більше ніж на шість місяців, після чого її потрібно буде оновлювати.

Продовжити відстрочку зможуть студенти, інформація про яких внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та які навчаються за денною або дуальною формою.

При цьому вимога щодо послідовного здобуття освіти залишається чинною. Тобто бакалавр має продовжити навчання на магістратурі, а магістр – в аспірантурі. Відповідний рівень освіти при цьому має здобуватися вперше.

Важливо! До початку занять усім студентам слід особисто перевірити свій військово-обліковий документ і переконатися в наявності актуальної відмітки про чинне відстрочення та правильності даних у базі ЄДЕБО.