Об этом рассказал глава МОМ Андрей Бутенко в ходе конференции "Августовская – 2026".

Как будут контролировать студентов старше 25 лет?

По словам министра образования, в настоящее время в Украине не фиксируется всплеск абитуриентов в возрасте от 25 лет. Впрочем, такие случаи все же имеются. Однако все они сдавали НМТ и поступают в соответствии с законодательством.

Вместе с тем, ситуации с обучением в университетах с целью уклонения от мобилизации все же имеют место. Правительство признает эту проблему и подчеркивает важность ее решения. Именно поэтому контроль будет усиливаться. Его будет осуществлять Государственная служба качества образования.

Цель пребывания человека в университете – учиться. Поэтому мы будем усиливать контроль, чтобы это было реальное обучение, а не фиктивное,

– подчеркнул Бутенко.

Что известно об изменениях в правилах получения отсрочки для студентов?

В 2026 году право студентов на отсрочку от мобилизации будут проверять в цифровом формате. Согласно постановлению Кабинета Министров № 978, отсрочка будет предоставляться на один семестр, но не более чем на шесть месяцев, после чего ее нужно будет продлевать.

Продлить отсрочку смогут студенты, информация о которых внесена в Единую государственную электронную базу по вопросам образования и которые обучаются по дневной или дуальной форме.

При этом требование о последовательном получении образования остается в силе. То есть бакалавр должен продолжить обучение в магистратуре, а магистр – в аспирантуре. Соответствующий уровень образования при этом должен получать впервые.

Важно! До начала занятий всем студентам следует лично проверить свой военно-учетный документ и убедиться в наличии актуальной отметки о действующей отсрочке и правильности данных в базе ЕДЕБО.