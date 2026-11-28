З 1 грудня 2026 року до війська можуть призивати військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, якщо вони не мають законної відстрочки або бронювання. Водночас для молодших за 25 років та чоловіків після 60 діють окремі правила.

Чого чекати військовозобов'язаним від вікових меж з 1 грудня

З 1 грудня 2026 року мобілізаційний вік в Україні залишається без змін – призову підлягають військовозобов'язані чоловіки віком від 25 до 60 років. У Верховній Раді станом на кінець листопада не розглядають жодних ініціатив щодо коригування цієї рамки в бік зменшення чи збільшення. Чинний порядок повністю спирається на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", про що свідчать офіційні норми законодавства.

Як мобілізують чоловіків різних вікових категорій

Правила призову для військовозобов'язаних громадян залишаються чітко розмежованими за віковими групами, що безпосередньо впливає на кадрове планування бізнесу та безпеку родинних бюджетів:

Чоловіки віком 25–60 років: підлягають мобілізації за загальним порядком за умови визнання придатними до служби за станом здоров'я, а також за відсутності офіційного бронювання від підприємства чи законного права на відстрочку.

Чоловіки віком 50–60 років: можуть бути мобілізовані до лав сил оборони, проте призов цієї категорії на практиці здійснюється значно менш інтенсивно. Головними факторами є фізичний стан здоров'я бійців та відповідність специфіці конкретних бойових завдань.

Громадяни понад 60 років: за загальним правилом мобілізації не підлягають. Винятком залишається вищий офіцерський склад, для якого граничний вік перебування на службі під час особливого періоду становить 65 років.

Чи загрожує мобілізація молоді до 25 років

Для юнаків до 25 років зберігається виключно добровільний порядок вступу до лав Збройних Сил України. Примусово мобілізувати таких громадян не можуть, якщо вони мають статус призовників, а не військовозобов'язаних.

Винятком є випадки, коли молодий чоловік уже набув статусу військовозобов'язаного раніше – наприклад, після успішного завершення військової кафедри у виші або проходження строкової служби в минулому. Водночас юнакам варто пам'ятати, що з 17 років діє автоматична постановка на первинний військовий облік через державний електронний реєстр "Оберіг".

До слова, у інформаційному просторі неодноразово підіймали питання щодо пом'якшення або перегляду планки мобілізаційного віку, зокрема лунали пропозиції знизити граничну межу для старших бійців із 60 до 55 років. Проте український уряд подібні ініціативи не підтримав. Проте, зараз чоловіки, які мали бути звільнені, боряться за таку можливість у суді.