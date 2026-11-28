Чего ожидать военнообязанным от возрастных ограничений с 1 декабря

С 1 декабря 2026 года мобилизационный возраст в Украине остается без изменений – призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. В Верховной Раде по состоянию на конец ноября не рассматриваются никакие инициативы по корректировке этого диапазона в сторону уменьшения или увеличения. Действующий порядок полностью опирается на Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", о чем свидетельствуют официальные нормы законодательства.

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Как мобилизуют мужчин разных возрастных категорий

Правила призыва для военнообязанных граждан остаются четко разграниченными по возрастным группам, что напрямую влияет на кадровое планирование бизнеса и безопасность семейных бюджетов:

Мужчины в возрасте 25–60 лет: подлежат мобилизации в общем порядке при условии признания годными к службе по состоянию здоровья, а также при отсутствии официального бронирования от предприятия или законного права на отсрочку.

Мужчины в возрасте 50–60 лет: могут быть мобилизованы в ряды сил обороны, однако призыв этой категории на практике осуществляется значительно менее интенсивно. Главными факторами являются физическое состояние здоровья бойцов и соответствие специфике конкретных боевых задач.

Граждане старше 60 лет: по общему правилу мобилизации не подлежат. Исключением остается высший офицерский состав, для которого предельный возраст пребывания на службе в период чрезвычайного положения составляет 65 лет.

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Угрожает ли мобилизация молодежи до 25 лет

Для юношей до 25 лет сохраняется исключительно добровольный порядок поступления в ряды Вооруженных Сил Украины. Принудительно мобилизовать таких граждан нельзя, если они имеют статус призывников, а не военнообязанных.

Исключением являются случаи, когда молодой человек уже приобрел статус военнообязанного ранее – например, после успешного окончания военной кафедры в вузе или прохождения срочной службы в прошлом. В то же время юношам следует помнить, что с 17 лет действует автоматическая постановка на первичный воинский учет через государственный электронный реестр "Оберег".

К слову, в информационном пространстве неоднократно поднимались вопросы о смягчении или пересмотре возрастного предела мобилизационного возраста, в частности звучали предложения снизить возрастной предел для старших бойцов с 60 до 55 лет. Однако украинское правительство подобные инициативы не поддержало. Тем не менее, сейчас мужчины, которые должны были быть уволены, борются за такую возможность в суде.