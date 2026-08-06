Українці скаржаться на втрату документів у польському mObywatel: як повернути доступ

Мобільний застосунок mObywatel, в якому зберігаються документи про тимчасовий захист українців на території Польщі, варто оновити деяким користувачам. 5 та 6 серпня люди повідомили про збій у додатку.

Документи про тимчасовий захист у Польщі не відображаються в декого з біженців

У мережі поширилися повідомлення від українців, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом про те, що застосунок mObywatel вимагав оновлення документів до 5 серпня. Люди почали заходити в додаток і оновлювати документи, але виявляли неприємну знахідку – втрату доступ до сертифікатів для своїх документів, які підтверджують легальність перебування на території країни. У Міністерстві цифровізації Польщі пояснили, як можна відновити доступ.

У більшості випадків оновлення документів відбулося автоматично після входу в додаток. Проте українці пишуть про випадки, коли документ про тимчасовий захист після цього більше не відображається. Для відновлення доступу вони тепер мають оновити додаток і авторизуватися вручну.

Польське міністерство пояснювало, що оновлення потрібне, аби документи не втратили чинність. Проте якщо навіть після входу в людини "злетіли" документи, то потрібно:

повторно підтвердити особу через mDowód та оновити тимчасовий документ про захист. Це можна зробити за допомогою електронного посвідчення особи, довіреного профілю (profilu zaufanego) або онлайн-банкінгу.

Якщо в mObywatel є інші документи, то на них також варто звернути увагу. Для цього потрібно зайти в їхні дані та оновити.

Оновлення документів для школярів і студентів

Учні, які мають документи в додатка, можуть наново отримати ідентифікатора учня в mObywatel Junior. Для цього генерується QR-код на Інтегрованій освітній платформі (ZPE). Потім його використовують для повторного додавання ідентифікатора учня до застосунку дитини.

Якщо студенти вишів повторно не додадуть свій студентський квиток за допомогою QR-коду, то документ зникне з додатка. Для поновлення потрібно отримати новий QR-код у деканаті.

Нагадаємо, що додатком mObywatel користуються українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом та мають номер PESEL зі статусом UKR. Електронний документ вказує, що українець перебуває в Польщі легально й дозволяє підтвердити свою особу так само, як і традиційне посвідчення особи чи паспорт.

До слова, ЄС все ж вирішили продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Але чоловіки призовного віку, які хочуть отримати захист уперше, вже не зможуть його мати. Європа врахувала мобілізаційні потреби України й змінила умови отримання захисту.