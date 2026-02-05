Оформлення пільг ветерана: коли це дозволено зробити родичам

Проходження військової служби, хвороба або встановлена інвалідність не скасовують права на соціальні гарантії. Закон дозволяє оформити їх через членів сім’ї, якщо людина не може звернутися самостійно.

Чи можуть родичі військового подати заяву на пільги?

Коли ветеран війни не може особисто звернутися по оформлення пільг через службу, тяжкий стан здоров’я або інвалідність, подати заяву дозволено його родичам. Відповідні роз’яснення надали у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Луганській області.

Таку можливість передбачає законодавство, що дає змогу реалізувати право на соціальні гарантії навіть за відсутності особистого звернення пільговика. Тому якщо з поважних причин ветеран не може подати документи самостійно, це можуть зробити дієздатні повнолітні члени сім’ї, на яких поширюються пільги.

Зокрема, йдеться про:

чоловіка або дружину;

непрацездатних батьків;

неодружених повнолітніх дітей з інвалідністю;

а також осіб, які проживають разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та здійснюють за нею догляд (за відсутності шлюбу).

Довідково: Сам через цих родичів можна подати заяву для внесення ветерана до Реєстру осіб, які мають право на пільги, або для призначення пільг, якщо дані вже внесені.

Чи можуть члени родини звернутися за перерахунком пільг?

Окремо передбачено можливість перерахування пільг на рахунок члена сім’ї, якщо пільговик потрапив у полон або визнаний зниклим безвісти за особливих обставин, зазначає "Судово-юридична газета".

У такому випадку звернутися можуть чоловік або дружина, непрацездатні батьки, законний представник дитини до 18 років, повнолітні неодружені діти з інвалідністю, а також опікун чи піклувальник.

Які пільги передбачені для ветеранів війни?