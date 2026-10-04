На ВЛК без документів: що військовозобов'язаний може вимагати від лікарів

Законодавство встановлює обов'язок надати документи про встановлені діагнози, травми й додаткові дані про стан здоров'я під час ВЛК. Якщо лікарі ухвалюють рішення про придатність без урахування таких документів, його можна оскаржити.

Амбулаторна картка під час ВЛК є обов'язковою

Норма, що прописана в наказі Міністерства оборони №402, зобов'язує військовозобов'язаного надати амбулаторну картку та виписки щодо перенесених захворювань, травм, поранень тощо. Виключення – наявність цих даних в Електронній системі охорони здоров'я. Про це нагадала юристка Вікторія Драпайло.

Військово-лікарські комісії мають бути повідомлені про стан здоров'я та наявні діагнози людини. Вони можуть бачити записи в ЕСОЗ. Але за умови їхньої відсутності пацієнт повинен передати медикам карту амбулаторного хворого за формою № 025/о.

У тексті наказу прямо зазначений обов'язок надати ці документи, а лікарі повинні їх переглянути та врахувати ще до початку огляду й ухвалення висновку.

Ця норма дає підставу наполягати, щоб ВЛК оцінювала стан здоров'я з урахуванням документально підтвердженої історії хвороб,

– зазначила Вікторія Драпайло.

На практиці ситуація інша. Нерідко чоловіки незаплановано потрапляють на ВЛК, не маючи при собі необхідних документів про стан здоров'я. Якщо в системі немає жодних записів, медики й центри комплектування можуть просто проігнорувати вимоги наказу Міноборони й зробити висновок про придатність людини до служби. Хоча за інших умов – якби лікарі бачили й урахували дані – людина не мала б підлягати мобілізації через наявні хвороби.

Тому юристка уточнила, що чоловік, якого привезли на ВЛК без документів, а в електронній системі немає потрібних відомостей немає, то військовозобов'язаний є юридично захищеним. Він має повне право подавати письмове клопотання про можливість "виконати свій обов'язок", тобто мати при собі й надати наявні медичні документи та забезпечити їх вивчення спеціалістами військово-лікарської комісії.

Чи можна взагалі відмовитися від ВЛК

Нагадаємо, відмовитися від повістки на проходження ВЛК теоретично можна, коли її видали з порушенням норм законодавства.

Проте адвокатка Юлія Данілова в коментарі 24 Каналу раніше розповідала, що у випадку, коли людину на ВЛК викликають законно – відмова від огляду загрожуватиме адміністративною відповідальністю, тобто штрафом у 17 000 – 25 500 гривень.

Загалом, якщо немає потреби в додаткових обстеженнях, то огляд лікарів триває до шести днів. Під час ВЛК людина проходить ЕКГ, обстеження на ВІЛ, гепатити B і C та сифіліс, а також здає аналізи крові та сечі, флюорографію.