"Не на обліку" в "Резерв+": чи можна отримати відстрочку та як змінити статус

У застосунку "Резерв+" з’явився статус "Не на обліку"? Це може означати, що в реєстрі "Оберіг" немає прив’язки ваших даних до конкретного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Така ситуація може завадити оформленню відстрочки від мобілізації, адже її надають військовозобов’язаним, які мають відповідні законні підстави.

Що означає статус "Не на обліку" в "Резерв+"

Що означає цей статус, чи можна з ним отримати відстрочку та куди звертатися, щоб виправити інформацію, пояснила співробітниця цифрової команди Міністерства оборони України Галина Воловіна.

Після авторизації в "Резерв+" користувач бачить електронний військово-обліковий документ – Резерв ID. У ньому зазначений статус військового обліку, зокрема "Призовник", "Військовозобов’язаний", "Резервіст", "Знято з обліку", "Виключено з обліку" або "Не на обліку".

Останній статус необов’язково означає, що інформації про людину немає в державному реєстрі. Як пояснює Міноборони, дані можуть бути в "Оберезі", але запис не прив’язаний до жодного ТЦК та СП.

Через це система не може коректно відобразити, де саме людина перебуває на військовому обліку. Причину потрібно з’ясовувати окремо: сам напис у застосунку не пояснює, чому виникла така ситуація.

Чи можна отримати відстрочку зі статусом "Не на обліку"

Відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації надають військовозобов’язаним, які мають передбачені законом підстави. Саме тому статус у "Резерв+" має значення під час оформлення відстрочки.

Відстрочку від мобілізації можуть отримати військовозобов’язані. Бо мобілізація поширюється на військовозобов’язаних. Не на призовників, не на знятих,

– пояснила Галина Воловіна.

За її словами, якщо в застосунку відображається статус "Не на обліку", оформити відстрочку не вдасться, доки ситуацію з військово-обліковими даними не буде з’ясовано.

Водночас важливо розрізняти відсутність належного запису в реєстрі та право людини на відстрочку. Якщо людина має законні підстави для неї, спершу потрібно з’ясувати, чому дані відображаються некоректно, і домогтися їх уточнення.

Що робити, якщо в "Резерв+" з’явився такий статус

На офіційному сайті "Резерв+" радять звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації й надати необхідні документи. Саме уповноважені працівники ТЦК можуть оновлювати дані в реєстрі "Оберіг".

Після виправлення інформації оновлений статус має автоматично відобразитися в застосунку.

Щоб розв’язати проблему, варто:

звернутися до ТЦК та СП за місцем реєстрації;

пояснити, що в "Резерв+" відображається статус "Не на обліку";

надати документи, необхідні для перевірки та уточнення військово-облікових даних;

після оновлення інформації перевірити статус у застосунку ще раз.

Якщо людина планує оформити відстрочку, не варто відкладати уточнення даних. Спочатку потрібно з’ясувати свій фактичний статус військового обліку, а потім скористатися доступним способом оформлення відстрочки відповідно до законодавства.

До слова, статус "придатний" у застосунку "Резерв+" свідчить про те, що людина може бути мобілізована. Цей статус людина може отримати за результатами медичного огляду ВЛК. Постанова ВЛК залишається чинною один рік з дня завершення медичного огляду.