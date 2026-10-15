Что означает статус "Не на учете" в "Резерв+"

Что означает этот статус, можно ли с ним получить отсрочку и куда обращаться, чтобы исправить информацию, объяснила сотрудница цифровой команды Министерства обороны Украины Галина Воловина.

После авторизации в "Резерв+" пользователь видит электронный военно-учетный документ – Резерв ID. В нем указан статус военного учета, в частности "Призывник", "Военнообязанный", "Резервист", "Снят с учета", "Исключен из учета" или "Не на учете".

Последний статус не обязательно означает, что информации о человеке нет в государственном реестре. Как объясняет Минобороны, данные могут быть в "Обереге", но запись не привязана ни к одному ТЦК и СП.

Из-за этого система не может корректно отобразить, где именно человек находится на воинском учете. Причину нужно выяснять отдельно: сама надпись в приложении не объясняет, почему возникла такая ситуация.

Можно ли получить отсрочку со статусом "Не на учете"

Отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляют военнообязанным, у которых есть предусмотренные законом основания. Именно поэтому статус в "Резерв+" имеет значение при оформлении отсрочки.

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Отсрочку от мобилизации могут получить военнообязанные. Поскольку мобилизация распространяется на военнообязанных. Не на призывников, не на снятых с учета,

– пояснила Галина Воловина.

По ее словам, если в приложении отображается статус "Не на учете", оформить отсрочку не удастся, пока ситуация с военно-учетными данными не будет выяснена.

В то же время важно различать отсутствие надлежащей записи в реестре и право человека на отсрочку. Если у человека есть законные основания для нее, сначала нужно выяснить, почему данные отображаются некорректно, и добиться их уточнения.

Что делать, если в "Резерв+" появился такой статус

На официальном сайте "Резерв+" советуют обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации и предоставить необходимые документы. Именно уполномоченные сотрудники ТЦК могут обновлять данные в реестре "Оберег".

После исправления информации обновленный статус должен автоматически отобразиться в приложении.

Чтобы решить проблему, следует:

обратиться в ТЦК и СП по месту регистрации;

объяснить, что в "Резерв+" отображается статус "Не на учете";

предоставить документы, необходимые для проверки и уточнения военно-учетных данных;

после обновления информации проверить статус в приложении еще раз.

Если человек планирует оформить отсрочку, не стоит откладывать уточнение данных. Сначала нужно выяснить свой фактический статус военного учета, а затем воспользоваться доступным способом оформления отсрочки в соответствии с законодательством.

К слову, статус "пригоден" в приложении "Резерв+" означает, что человек может быть мобилизован. Этот статус человек может получить по результатам медицинского осмотра ВВК. Постановление ВВК остается в силе один год со дня завершения медицинского осмотра.