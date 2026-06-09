Обов'язкові щеплення та ізоляція хворих: новий закон може змінити норми вакцинації дітей

Для захисту населення від інфекційних хвороб у Верховній Раді пропонують змінити застарілі норми щодо щеплень і покращити їх відповідно до Закону "Про систему громадського здоров'я". Пропонується ввести обов'язкові щеплення для дітей, без яких їх не зможуть приймати на очне навчання.

Щеплення для дітей стануть обов'язковими

Законодавці пропонують перезавантажити систему профілактики та змусити проводить щеплення дітей перед школою. Якщо імунізацію за календарем дитина не пройде, то їй можуть обмежити відвідування закладів освіти чи дитячих таборів відпочинку. Відповідний законопроєкт зареєстрований під номером №15286.

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Інфекційні хвороби залишаються причиною тяжких наслідків та смертності людей. Чимало дітей переживають такі хвороби. Україна вже ухвалила євроінтеграційний Закон "Про систему громадського здоров'я" у 2022 році, який, зокрема, закріпив потребу профілактики інфекційних хвороб, епідеміологічного нагляду та готовності до реагування. Уряд отримав доручення на підготовку та поширення проєкту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

У законопроєкті йдеться про відвідування освітніх та оздоровчих закладів за умови отримання профілактичних щеплень. Відомості про це вноситимуться в довідку чи Електронну систему охорони здоров'я України. Так довідка чи витяг із системи підтверджуватиме відсутність протипоказань та наявності необхідних вакцин.

Вакцини для обов'язкових щеплень за віком та профілактичних будуть купуватися коштом державного бюджету. Місцеві громади матимуть фінансувати щеплення за епідемічними показаннями, станом здоров'я людей або регіональні програми.

Важливо, що освітяни матимуть обов'язок ізолювати хворих дітей та передавати дані лікарям. Відповідні зміни протягом шести місяців із дня ухвалення закону внесуть до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення. Тобто за порушення таких правил педагоги матимуть юридичну відповідальність.

Чи можливі винятки?

Батькам дозволять не вакцинувати дитину, якщо вона має тимчасові чи постійні медичні протипоказання. При цьому, якщо епідситуація буде нормальною, то лікарсько-консультативна комісія зможе вирішувати, чи можна не вакцинувати дитину.

Які повноваження отримає Міністерство охорони здоров'я?

МОЗ зможе визначати норми вакцинації та вести цифровий облік. Так саме фахівці відомства зможуть визначати інфекції, з якими можна боротися за допомогою вакцин; формувати список обов'язкових щеплень за різними показниками. Також міністерство матиме оновити календар профілактичних вакцинацій.

Законопроєкт передбачає, що лікарі працюватимуть у цифровізованій системі та будуть вносити в неї дані про проведені щеплення та офіційні відмови.

Які щеплення та медичні документи треба для вступу дитини до школи?

Школи в Україні вже мають право вимагати від батьків медичні документи про стан здоров'я дитини, зокрема довідку щодо проведених профілактичних щеплень. Така норма пов'язана із законодавством у сфері охорони здоров'я та необхідністю забезпечення безпечного освітнього середовища. Водночас відсутність окремих щеплень може стати підставою для обмеження відвідування закладу освіти в очній формі під час несприятливої епідемічної ситуації.

Серед основних документів, які потрібно мати дитині перед школою, є медична довідка встановленої форми та інформація про профілактичні щеплення відповідно до календаря вакцинації. Лікар під час огляду оцінює стан здоров'я дитини та визначає, чи може вона відвідувати навчальний заклад без обмежень.