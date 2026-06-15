Різне написання прізвищ не має впливати на виплати: як вдова військового відстояла право в суді

У суді розглядалася справа щодо неможливості виплат через розбіжності в персональних даних загиблого військового та його батьків. Встановлення факту родинних відносин довелося доводити через суд.

У суді можна підтвердити родинні зв'язки

Дружина загиблого військового намагалася оформити одноразову виплату в Міністерстві оборони. Однак комісія виявила, що в документах є розбіжності – його прізвище та прізвище батьків були написані по-різному. Тож документи відправили на доопрацювання. Про це йдеться в матеріалах справи №308/17634/23.

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Аби встановити факт сімейних відносин, жінка звернулася до суду. Їй потрібно було довести, що люди, які зазначені у свідоцтві про народження загиблого дійсно є його батьками.

Як встановили експерти Українського бюро лінгвістичних експертиз у своєму висновку зазначили, що прізвища можуть бути написані по-різному через відхилення від орфографічних норм, особливостей міжмовного перетворення прізвищ та ситуації контактного білінгвізму. Тому не можна заперечувати родинні зв'язки лише через цю ознаку.

Тож суд першої інстанції та апеляція позов жінки задовольнили й визнали відмову Міноборони протиправною.

Відомство подало касаційну скаргу, в якій зазначило, що згідно з законом родичі могли внести зміни до актових записів цивільного стану, аби дійсно можна було підтвердити родинні відносини.

Тобто в Міноборони заявили, що заявниця мала спочатку виправити орфографічну помилку в записах через орган державної реєстрації актів цивільного стану. У випадку, якби ДРАЦС відмовив у цьому, жінка мала б доводити родинні зв'язки через суд. Тому представники відомства просили скасувати попередні рішення суду.

Що вирішив Верховний Суд?

Верховний Суд зауважив, що встановити факт родинних відносин через суд у порядку окремого провадження дозволяє український Цивільний процесуальний кодекс. Якщо від встановлення такого факту залежить реалізація прав людини, то суд може безперешкодно розглядати відповідну справу.

Крім того, суддя врахував, що одноразова грошова допомога у зв’язку із загибеллю військовослужбовця має надаватися особам, які мають на неї право. У суді можуть розглядатися спори між претендентами на виплату, а не між отримувачем та Міністерством оборони.

Верховний Суд теж побачив докази спорідненість між загиблим воїном та його батьками. Але при цьому було наголошено, що комісія Міністерства оборони не порушила право жінки, не відмовила їй у виплатах, а лише повернула документи на доопрацювання.

Касаційний суд не може переоцінювати докази, які мали вплив на рішення судів попередніх інстанцій. Тому їхні рішення про встановлення факту родинних зв'язків Верховний Суд залишив у силі, а скаргу Міноборони – відхилив.

Що варто знати про державні виплати родинам військових?

Рідні загиблих військовослужбовців можуть отримати одноразову державну допомогу – 15 мільйонів гривень у разі загибелі під час бойових дій або меншу суму, якщо смерть не пов’язана з боєм. Кошти можуть виплачуватися одній особі або розподілятися між членами сім’ї.

У виплаті можуть відмовити, якщо загибель не пов’язана з бойовими діями, родичі подали не всі документи, або ж заяву подали особи без відповідного права. Також підставою для відмови є пропущений строк звернення, невідповідність статусу заявника або неможливість підтвердити родинні зв’язки.

Крім того, близькі родичі загиблих військових можуть отримувати пенсію через втрату годувальника. Розмір і тривалість виплат визначаються обставинами загибелі військовослужбовця та його статусом на момент служби.