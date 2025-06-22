Коли родичам військового можуть відмовити у виплатах

Командир військової частини може відмовити родині загиблого або зниклого безвісти військовослужбовця у виплатах за чотирма основними причинами. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство оборони України.

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Родичі військових мають право на державні виплати, але в деяких випадках їх можуть не призначити. Відмова можлива, якщо:

заяву подали родичі, які не мають на це права;

документи подані не повністю;

звернення надійшло після трьох років з моменту судового рішення про визнання військового безвісти відсутнім або померлим (за певних виключень);

встановлено факти добровільної здачі військового в полон, самовільного залишення частини або дезертирства.

Хто має право на одноразову виплату

Родичі загиблих військовослужбовців мають право на одноразову грошову допомогу, розмір якої залежить від обставин загибелі: