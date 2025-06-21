Хто зможе отримати 4 500 гривень від держави у липні

В Україні з 1 липня 2025 року стартує експериментальна програма грошової підтримки для вразливих категорій населення. Йдеться про базову соціальну допомогу, яка об’єднає кілька видів виплат в одну, повідомляє 24 Канал із посиланням на поставу Кабінету Міністрів №371.

Читайте також Переїзд до іншої області: як у цьому випадку отримувати пенсію

У липні програму почнуть реалізовувати для таких категорій:

малозабезпечені сім’ї;

багатодітні родини;

самотні батьки;

діти, чиї батьки не сплачують аліменти або перебувають у невідомому місці.

До того ж вже з 1 жовтня до програми долучать інші вразливі групи.

Як оформити допомогу від держави

Оформити базову соціальну допомогу можна двома способами:

особисто: звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України;

онлайн: через застосунок "Дія".

Важливо! Виплата призначається на шість місяців з можливістю подовження. Гроші перераховуватимуть на рахунок того члена сім’ї, який подав заяву.