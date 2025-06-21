Кто сможет получить 4 500 гривен от государства в июле

В Украине с 1 июля 2025 года стартует экспериментальная программа денежной поддержки для уязвимых категорий населения. Речь идет о базовой социальной помощи, которая объединит несколько видов выплат в одну, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров №371.

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В июле программу начнут реализовывать для таких категорий:

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи;

одинокие родители;

дети, чьи родители не платят алименты или находятся в неизвестном месте.

К тому же уже с 1 октября к программе приобщат другие уязвимые группы.

Как оформить помощь от государства

Оформить базовую социальную помощь можно двумя способами:

лично: обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

онлайн: через приложение "Дія".

Важно! Выплата назначается на шесть месяцев с возможностью продления. Деньги будут перечислять на счет того члена семьи, который подал заявление.