Українцям пояснили, кому потрібно обміняти паспорт-"книжечку" на ID-картку

Україна дедалі активніше переходить на сучасні формати документів, однак власники паспортів зразка 1994 року можуть і надалі користуватися ними без обмежень. Законодавство наразі не встановлює кінцевої дати чинності таких "книжечок".

Кому потрібно замінити старий паспорт

Щоправда, у деяких випадках із ними все ж доведеться попрощатися. Коли громадяни змушені перейти на ID-картку, детально пояснили в Державній міграційній службі.

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Насамперед фахівці наголошують, що замінити паспорт на сучасний зразок українці завжди можуть за власним бажанням.

Окрім того, ID-картку тепер видають замість "книжечки" в разі:

її втрати або псування, зміни прізвища чи інших даних власника;

виявлення помилки в інформації;

якщо протягом місяця після досягнення 25 або 45-річного віку особа не вклеїла нове фото в паперовий документ.

Вартість оформлення зросла у 2026 році зросла й залежить від терміну виготовлення. Новий паспорт до 20 робочих днів коштує 618 гривень (у 492 гривні обійдеться бланк, решта – адмінпослуга), тоді як за поспіх у 7 робочих днів потрібно віддати 988 гривень.

Зауважте, що додатково в кожному випадку необхідно оплатити сервісні послуги державного підприємства – 650 гривень.

Наразі повнолітнім громадянам ID-картку видають одразу на 10 років, а 65-річним українцям і старше – безстроково.

Отже, за відсутності підстав для обов'язкового обміну паспорта рішення залишається за його власником. Водночас варто зважати, що дедалі більше сервісів і процедур адаптуються під ID-картки.