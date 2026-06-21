Які документи потрібно поміняти після весілля

Деталі розповіли в Івано-Франківському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.

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Людина має лише місяць для того, аби змінити свої документи. І під час воєнного стану строки не зазнали змін.

Перший документ, який варто замінити, це паспорт громадянина України. Міняти його потрібно у Державній міграційній службі або в найближчому ЦНАПі

Паспорт для виїзду за кордон – у ДМС або ЦНАПі, який надає послуги з оформлення закордонних паспортів. Також можна звернутись до паспортних сервісів ДП "Документ".

Щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків (раніше ідентифікаційний код) – податковий код змінюється без номера, але видається нова довідка з новим прізвищем. Згідно з Податковим кодексом, протягом місяця з дня зміни прізвища потрібно подати до податкового органу нові відомості, щоб їх внесли до облікової картки платника податків.

Також варто не забути про посвідчення водія (якщо воно є). Після зміни прізвища є тільки 10 днів з дня отримання нового паспорта, щоб обміняти цей документ – водійське зі старим прізвищем фактично недійсне вже через 10 днів після оновлення паспорта. Обмін проводиться в сервісних центрах МВС.

Також медична документація, зокрема, декларація з сімейним лікарем та поліс медичного страхування можна змінити через нове прізвище. Зазвичай це відбувається автоматично, але щоб пришвидшити процес, варто звернутися до сімейного лікаря або в реєстратуру амбулаторії. Якщо ще є договір добровільного медичного страхування або страховка на випадок хвороби, то слід повідомити й страхову компанію.

Реєстрація транспортного засобу та автострахування – проводиться у сервісному центрі МВС. Також за наявності поліса ОСЦПВ чи КАСКО на старе прізвище, потрібно повідомити страхову компанію.

Після зміни прізвища рекомендується повідомити банк та оновити інформацію в його системі, щоб у банківських документах було вказано актуальне прізвище.

Щодо заповіту: документ, який складений раніше, залишається легітимним навіть після зміни прізвища. Але у майбутньому рекомендується перескладати заповіт на нове. Водночас старий заповіт можна відкликати (скасувати) або залишити як є.

Якщо людина має ФОП, то, міна прізвища потребує реєстрації змін в Єдиному державному реєстрі (ЄДР).

Водночас не слід змінювати документи про освіту (атестати, дипломи), правовстановлюючі документи на майно та трудова книжка.

Що ще слід знати про процес весілля

Наразі священники не можуть реєструвати шлюби в Україні. Водночас таку ініціативу обговорюють, але пропозицій законодавства не вносили.

Водночас між деякими людьми в Україні шлюб заборонений. Мова йде про близьких родичів, а також між усиновлювачем та усиновленої ним дитиною.