Какие документы нужно обновить после свадьбы

Подробности рассказали в Ивано-Франковском межрегиональном управлении Министерства юстиции Украины.

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У человека есть всего месяц для того, чтобы сменить свои документы. И во время военного положения сроки не изменились.

Первый документ, который стоит заменить, — это паспорт гражданина Украины. Менять его нужно в Государственной миграционной службе или в ближайшем ЦНАП

Паспорт для выезда за границу — в ГМС или ЦНАП, который предоставляет услуги по оформлению загранпаспортов. Также можно обратиться в паспортные сервисы ГП "Документ".

Что касается регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика ( ранее — идентификационный код), то налоговый код изменяется без номера, но выдается новая справка с новой фамилией. Согласно Налоговому кодексу, в течение месяца со дня смены фамилии необходимо подать в налоговый орган новые сведения, чтобы их внесли в учетную карточку налогоплательщика.

Также не стоит забывать о водительском удостоверении ( если оно есть). После смены фамилии у вас есть только 10 дней со дня получения нового паспорта, чтобы обменять этот документ — водительское удостоверение со старой фамилией фактически теряет силу уже через 10 дней после обновления паспорта. Обмен производится в сервисных центрах МВД.

Также медицинскую документацию, в частности, декларацию с семейным врачом и полис медицинского страхования, можно изменить с учетом новой фамилии. Обычно это происходит автоматически, но чтобы ускорить процесс, стоит обратиться к семейному врачу или в регистратуру амбулатории. Если еще есть договор добровольного медицинского страхования или страховка на случай болезни, то следует уведомить и страховую компанию.

Регистрация транспортного средства и автострахование – осуществляется в сервисном центре МВД. Также при наличии полиса ОСАГО или КАСКО на старую фамилию необходимо уведомить страховую компанию.

После смены фамилии рекомендуется уведомить банк и обновить информацию в его системе, чтобы в банковских документах была указана актуальная фамилия.

Что касается завещания: документ, составленный ранее, остается законным даже после смены фамилии. Но в будущем рекомендуется пересоставить завещание на новое имя. При этом старое завещание можно отозвать (отменить) или оставить как есть.

Если человек имеет ФЛП, то смена фамилии требует регистрации изменений в Едином государственном реестре (ЕГР).

При этом не следует менять документы об образовании (аттестаты, дипломы), правоустанавливающие документы на имущество и трудовую книжку.

Что еще следует знать о процессе свадьбы

В настоящее время священники не могут регистрировать браки в Украине. В то же время такая инициатива обсуждается, но предложений по законодательству не вносилось.

В то же время между некоторыми людьми в Украине брак запрещен. Речь идет о близких родственниках, а также между усыновителем и усыновленным им ребенком.