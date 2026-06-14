Какое наказание предусматривает закон

Детали объяснили эксперты Центра по оказанию бесплатной юридической помощи. Уровень допустимого шума зависит от места и времени суток.

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Например, в будние дни с 22:00 до 8:00 в жилых домах и квартирах запрещено громко петь и кричать, а также включать музыку и пользоваться другими источниками бытового шума.

Отдельные правила касаются ремонтных работ. В будние дни их нельзя проводить с 21:00 до 08:00, а в праздники и выходные – круглосуточно (исключение возможно с согласия жильцов соседних квартир).

Если же соседи систематически игнорируют эти нормы и вежливые просьбы, стоит обратиться в полицию. Правоохранители должны зафиксировать факт нарушения и составить соответствующий протокол – именно он станет основанием для привлечения к ответственности.

Полезно! Ранее 24 Канал рассказывал, как правильно написать заявление в полицию. Существуют ли четкие требования, где сделать это онлайн, а также что советуют юристы – читайте по ссылке.

К слову, размеры штрафов за нарушение тишины определяет статья 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях:

гражданам придется заплатить от 85 до 255 гривен ;

; тогда как должностным лицам и объектам хозяйственной деятельности от 255 до 510 гривен.

Несколько более серьезные санкции предусмотрены за повторный инцидент в течение года. Для обычных украинцев это уже от 255 до 510 гривен, а для остальных – от 850 до 2 550 гривен. Кроме того, возможна конфискация оборудования и других предметов, создающих шум.

Напомним, с 2022 года в Украине действует закон, который запрещает публичное исполнение и трансляцию российской музыки. Однако игнорирование ограничений обойдется всего в 170 гривен, к тому же в парламенте признавали – механизмы требуют доработки.