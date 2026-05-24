Где сосед может ставить камеру без нарушений?

В Украине каждый имеет право на частную жизнь. Это гарантирует статья 32 Конституции Украины и Гражданский кодекс. Однако закон не запрещает человеку устанавливать камеры видеонаблюдения на собственной территории, пишет Justa.

Смотрите также Украинцы могут потерять часть земли: как на это влияют ошибки в документах

Сосед имеет полное право монтировать камеры у ворот, входа в дом, гаража, или на балконе. Но важно, чтобы оборудование было направлено только на его имущество, а угол обзора не захватывал частное пространство других людей.

То есть на своем участке сосед может установить видеокамеру при условии, что:

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

камеры не направлены на другой участок, окна, двор, вход в дом окна двор вход в дом;

не осуществляется аудиозапись чужих разговоров.

Когда камеры фиксируют соседский участок, окна или площадь, которая общая – тогда это может нарушать право на приватность,

– объяснил юрист Олег Козляк в комментарии Новости.LIVE.

Например, если камера направлена на вход в дом, но вместе с тем снимает еще и соседские окна или двор, это уже может считаться вмешательством в частную жизнь.

В многоквартирных домах ситуация сложнее. Лестничные клетки, лифты, подвалы и придомовая территория являются общим имуществом совладельцев. Поэтому здесь устанавливать камеры можно, но решение необходимо согласовывать через ОСМД или на собрании жильцов дома.

Важно! В многоэтажках специалисты советуют минимизировать угол обзора камеры, чтобы она не "заглядывала" в квартиры, не использовать аудиозапись без необходимости и предупреждать жильцов о видеонаблюдении табличками. Это поможет избежать претензий и конфликтов.

Когда камера нарушает права?

Когда камера видеонаблюдения используется не только для охраны имущества, а фактически начинает следить за чужой жизнью, могут возникать проблемы.

Если объектив направлен в соседские окна, на балкон, детскую площадку или двор, человек имеет право требовать убрать оборудование.

Особенно чувствительным вопросом является звук. Юристы отмечают, что аудиозапись без предупреждения считается значительно более серьезным нарушением, чем обычное видеонаблюдение. Ведь камера может случайно записывать личные разговоры, семейные конфликты или другую частную информацию, а это уже нарушение статьи 182 Уголовного кодекса Украины о неприкосновенности частной жизни.

"Красной линией" считаются и скрытые камеры. Замаскированные устройства в подъездах, коридорах или общих помещениях вызывают больше всего проблем, ведь человек имеет право знать, что его снимают.

Таким образом, строго запрещено:

устанавливать скрытые камеры и замаскированные устройства;

делать записи со звуком без предупреждения;

собирать информацию о людях без законной цели.

Скрытое наблюдение или звукозапись без соответствующего основания или без уведомления тех, кого снимают, запрещены,

– отметил Олег Козлюк.

Какие еще правила регулируют отношения соседей?

Между соседями довольно часто возникают конфликты из-за заборов, особенно если кто-то решает возвести слишком высокую или сплошную ограду прямо на границе участков. Однако забор между соседними участками в частном секторе не должен превышать 2 метра. Если же он выходит на улицу, его разрешенная высота может достигать до 2,5 метра.

Отдельные правила действуют и для зеленых насаждений у границы участков. Кусты разрешено высаживать не ближе чем за 1 метр от соседской территории. Для деревьев требования строже: в зависимости от размера кроны расстояние должно составлять от 4 до 6 метров. Это нужно для того, чтобы корни и ветви не повреждали соседний участок и не создавали чрезмерную тень.