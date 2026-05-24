Де сусід може ставити камеру без порушень?

В Україні кожен має право на приватне життя. Це гарантує стаття 32 Конституції України та Цивільний кодекс. Однак закон не забороняє людині встановлювати камери відеоспостереження на власній території, пише Justa.

Сусід має цілковите право монтувати камери біля воріт, входу в будинок, гаража, чи на балконі. Але важливо, щоб обладнання було спрямоване лише на його майно, а кут огляду не захоплював приватний простір інших людей.

Тобто на своїй ділянці сусід може встановити відеокамеру за умов, що:

камери не спрямовані на іншу ділянку, вікна, двір, вхід до будинку;

не здійснюється аудіозапис чужих розмов.

Коли камери фіксують сусідську ділянку, вікна чи площу, яка спільна – тоді це може порушувати право на приватність,

– пояснив юрист Олег Козляк у коментарі Новини.LIVE.

Наприклад, якщо камера спрямована на вхід у будинок, але разом з тим знімає ще й сусідські вікна чи подвір'я, це вже може вважатися втручанням у приватне життя.

У багатоквартирних будинках ситуація складніша. Сходові клітки, ліфти, підвали та прибудинкова територія є спільним майном співвласників. Тому тут встановлювати камери можна, але рішення необхідно погоджувати через ОСББ або на зборах мешканців будинку.

Важливо! У багатоповерхівках фахівці радять мінімізувати кут огляду камери, щоб вона не "заглядала" у квартири, не використовувати аудіозапис без необхідності та попереджати мешканців про відеоспостереження табличками. Це допоможе уникнути претензій і конфліктів.

Коли камера порушує права?

Коли камера відеоспостереження використовується не лише для охорони майна, а фактично починає стежити за чужим життям, можуть виникати проблеми.

Якщо об’єктив спрямований у сусідські вікна, на балкон, дитячий майданчик або подвір’я, людина має право вимагати прибрати обладнання.

Особливо чутливим питанням є звук. Юристи наголошують, що аудіозапис без попередження вважається значно серйознішим порушенням, ніж звичайне відеоспостереження. Адже камера може випадково записувати особисті розмови, сімейні конфлікти чи іншу приватну інформацію, а це вже порушення статті 182 Кримінального кодексу України про недоторканність приватного життя.

"Червоною лінією" вважаються і приховані камери. Замасковані пристрої у під’їздах, коридорах або спільних приміщеннях викликають найбільше проблем, адже людина має право знати, що її знімають.

Таким чином, суворо заборонено:

встановлювати приховані камери і замасковані пристрої;

робити записи зі звуком без попередження;

збирати інформацію про людей без законної мети.

Приховане спостереження або звукозапис без відповідної підстави чи без повідомлення тих, кого знімають, заборонені,

– наголосив Олег Козлюк.

Які ще правила регулюють відносини сусідів?

Між сусідами доволі часто виникають конфлікти через паркани, особливо якщо хтось вирішує звести надто високу або суцільну огорожу прямо на межі ділянок. Однак паркан між сусідніми ділянками у приватному секторі не повинен перевищувати 2 метри. Якщо ж він виходить на вулицю, його дозволена висота може сягати до 2,5 метра.

Окремі правила діють і для зелених насаджень біля межі ділянок. Кущі дозволено висаджувати не ближче ніж за 1 метр від сусідської території. Для дерев вимоги суворіші: залежно від розміру крони відстань має становити від 4 до 6 метрів. Це потрібно для того, щоб коріння та гілки не пошкоджували сусідню ділянку і не створювали надмірну тінь.