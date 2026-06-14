Яке покарання передбачає закон

Деталі пояснили експерти Центру з надання безоплатної правничої допомоги. Рівень допустимого шуму залежить від місця і часу доби.

Дивіться також Камера "дивиться" у вікно: чи може сусід законно встановити відеоспостереження

Наприклад, у будні з 22:00 до 8:00 у житлових будинках та квартирах заборонено голосно співати й кричати, а також вмикати музику та користуватися іншими джерелами побутового шуму.

Окремі правила стосуються ремонтних робіт. У будні їх не можна проводити з 21:00 до 08:00, а у свята та вихідні – цілодобово (виняток можливий за згодою мешканців прилеглих квартир).

Якщо ж сусіди систематично ігнорують ці норми та ввічливі прохання, варто звернутися до поліції. Правоохоронці мають зафіксувати факт порушення та скласти відповідний протокол – саме він стане підставою для притягнення до відповідальності.

Корисно! Раніше 24 Канал розповідав, як правильно написати заяву в поліцію. Чи існують чіткі вимоги, де зробити це онлайн, а також що радять правники – читайте за посиланням.

До слова, розміри штрафів за порушення тиші визначає стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

громадянам доведеться сплатити від 85 до 255 гривень ;

; тоді як посадовцям і об'єктам господарської діяльності від 255 до 510 гривень.

Дещо більші санкції передбачено за повторний інцидент протягом року. Для звичайних українців це вже від 255 до 510 гривень, а для решти – від 850 до 2 550 гривень. Окрім того, можлива конфіскація апаратури та інших предметів створення шуму.

Нагадаємо, із 2022 року в Україні діє закон, який забороняє публічне виконання та трансляцію російської музики. Однак ігнорування обмежень обійдеться лише в 170 гривень, до того ж у парламенті визнавали – механізми потребують доопрацювання.