Как украинцы могли бы жениться по новым правилам?

Религиозная регистрация брака могла бы стать возможной в Украине и признаваться вполне законным видом бракосочетания. Однако пока таких предложений не вносили. Механизм бракосочетания с помощью священника могли бы ввести в Украине как дополнительную форму регистрации брака, хотя в его популярности среди граждан в Государственной службе по этнополитике и свободе совести Украины не уверены, пишет "Интерфакс-Украина".

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По словам главы службы Виктора Еленского, если бы предложение об официальной регистрации брака в церкви появилось, то ведомство поддержало бы его.

Он говорит, что люди имели бы возможность приходить в церковь, где священник имел бы полномочия от государства на регистрацию брака. Такая практика во многих странах действует уже давно.

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Но я не уверен, что такая инициатива является наиболее востребованной, ведь за последние 10 лет было много сделано для того, чтобы браки заключались быстрее и проще, чем раньше. В то же время, очевидно, бывают случаи, когда такая форма также может быть уместной,

– отметил Еленский.

Так, по его мнению, такой формат могли бы применять пары в населенных пунктах, где церковь пока остается главным институтом поддержки граждан.

Ранее с соответствующей идеей, которая бы позволила священникам регистрировать браки, обратились члены Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций. Во время обсуждений норму проекта Гражданского кодекса Украины, Совет заявил, что поддерживает норму о том, что браком является именно союз между женщиной и мужчиной.

Предлагалось, что священнослужитель проводил бы религиозный обряд венчания и при этом имел право регистрировать брак от имени государства. Сведения о таком заключении брака, конечно, вносились бы в Реестр актов гражданского состояния.

Какие изменения в Гражданском кодексе предлагают для семейных отношений?

Народные депутаты поддержали в первом чтении проект нового Гражданского кодекса Украины, который должен стать основой для масштабного обновления частного права. Документ предлагает пересмотреть ряд устаревших норм, приблизить законодательство к европейским стандартам и изменить подходы к регулированию семейных, имущественных и гражданских отношений.

Одним из самых резонансных предложений стала возможность заключения брака с 14 лет по решению суда. Авторы проекта объясняют, что фактически такая возможность существует и сейчас через механизм предоставления права на брак несовершеннолетним, однако новый кодекс предлагал закрепить соответствующие положения в обновленном законодательстве. Норму уже исключили из проекта.

Также проект содержит новые подходы к расторжению брака и обязательств по алиментам. В частности, предлагается детализировать порядок прекращения семейных отношений, определение содержания детей и урегулирования имущественных споров между бывшими супругами. В то же время часть юристов и общественных организаций уже выразила обеспокоенность отдельными положениями документа и призвала к его доработке перед окончательным принятием.