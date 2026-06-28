Кому необходимо заменить старый паспорт

Правда, в некоторых случаях с ними все же придется расстаться. Когда граждане вынуждены перейти на ID-карту, подробно объяснили в Государственной миграционной службе.

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Прежде всего специалисты отмечают, что заменить паспорт на современный образец украинцы всегда могут по собственному желанию.

Кроме того, ID-карту теперь выдают вместо "книжечки" в случае:

ее утери или порчи, изменения фамилии или других данных владельца;

обнаружения ошибки в информации;

если в течение месяца после достижения 25 или 45-летнего возраста человек не вклеил новую фотографию в бумажный документ.

Стоимость оформления выросла в 2026 году и зависит от срока изготовления. Новый паспорт до 20 рабочих дней стоит 618 гривен (в 492 гривны обойдётся бланк, остальное – админуслуга), тогда как за спешку в 7 рабочих дней нужно заплатить 988 гривен.

Обратите внимание, что дополнительно в каждом случае необходимо оплатить сервисные услуги государственного предприятия – 650 гривен.

В настоящее время совершеннолетним гражданам ID-карту выдают сразу на 10 лет, а украинцам в возрасте 65 лет и старше – бессрочно.

Таким образом, при отсутствии оснований для обязательной замены паспорта решение остается за его владельцем. В то же время стоит учитывать, что все больше сервисов и процедур адаптируются под ID-карты.