Что содержит ID-карта?
Паспорт Украины в форме ID-карты значительно опережает бумажный в форме книжечки образца 1994 года, рассказывают в Миграционной службе Днепропетровской области.
В частности, ID-карта содержит электронный чип, в котором хранятся персональные и биометрические данные владельца:
- фото;
- подпись;
- личные данные;
- идентификационный код;
- а также информация из демографического реестра и тому подобное.
К тому же украинцы могут получить квалифицированную электронную подпись непосредственно на чип ID-карты.
Оформление ID-карты открывает новые возможности. Она позволяет:
пользоваться государственными онлайн-сервисами;
подписывать документы дистанционно;
осуществлять банковские операции и тому подобное.
Благодаря этому большинство процедур становятся значительно проще – от оформления документов до получения справок.
Какое главное преимущество ID-карты?
Главная проблема бумажного паспорта заключается в его уязвимости. Фотографию можно переклеить, а данные – подчистить. В ID-карте это исключено благодаря бесконтактному электронному носителю (чипу).
Биометрия: На чип записываются не только анкетные данные человека, но и оцифрованное лицо, подпись и отпечатки пальцев.
Скопировать или подделать карточку крайне трудно. А это, свою очередь, значительно снижает риски мошенничества и незаконного использования персональных данных.
То есть по сравнению паспортом-книжечкой, который легко повредить или подделать, ID-карта значительно надежнее.
Обратите внимание! ID-карта изготавливается из износостойкого многослойного полимера (поликарбоната). Она не боится влаги, не мнется и легко помещается в кошелек.
Обязательно ли менять книжечку на карточку?
Сейчас закон не заставляет украинцев срочно заменять бумажный паспорт на ID-карту, если с "книжечкой" все в порядке. Конечной даты действия паспортов образца 1994 года не установлено, отмечает Государственная миграционная служба Украины.
Однако украинцы могут самостоятельно по желанию обменять бумажный паспорт на пластиковый.
Также ID-карту выдают во всех случаях, когда необходимо заменить "книжечку":
- в случае утери паспорта;
- кражи документа;
- порчи бумажного паспорта;
- изменения фамилии или других данных владельца документа.
Кроме того, паспорт-книжечку обменивают на ID-карту, если человек не вклеил фото в него в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.
Важно! Таким образом, паспорт-книжечка остается действующим документом, который выполняет свои базовые функции. Однако ID-карта сочетает в себе безопасность, удобство и доступ к электронным сервисам, и рано или поздно станет неотъемлемой частью жизни всех украинцев.
Как оформить ID-карту?
Оформить ID-карту можно в территориальных подразделениях можно в территориальных подразделениях Государственной миграционной службы. Первый паспорт гражданина Украины выдается в 14 лет и оформляется бесплатно.
Срок действия документа зависит от возраста владельца. Для лиц до 18 лет ID-карта действует в течение 4 лет, после достижения совершеннолетия – уже 10 лет. В дальнейшем документ подлежит периодической замене.
В случае повторного оформления предусмотрена оплата административного сбора, который зависит от сроков изготовления. Если выбрать стандартную процедуру – до 20 рабочих дней – стоимость составляет 618 гривен. В эту сумму входит административный сбор в размере 126 гривен и стоимость бланка – 492 гривны.
Для тех, кому документ нужен быстрее, доступно срочное оформление. В таком случае ID-карту изготавливают за 7 рабочих дней, а общая стоимость составляет 988 гривен, из которых административный сбор возрастает до 496 гривен.