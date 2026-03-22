Что содержит ID-карта?

Паспорт Украины в форме ID-карты значительно опережает бумажный в форме книжечки образца 1994 года, рассказывают в Миграционной службе Днепропетровской области.

В частности, ID-карта содержит электронный чип, в котором хранятся персональные и биометрические данные владельца:

фото;

подпись;

личные данные;

идентификационный код;

а также информация из демографического реестра и тому подобное.

К тому же украинцы могут получить квалифицированную электронную подпись непосредственно на чип ID-карты.

Оформление ID-карты открывает новые возможности. Она позволяет:

пользоваться государственными онлайн-сервисами;

подписывать документы дистанционно;

осуществлять банковские операции и тому подобное.

Благодаря этому большинство процедур становятся значительно проще – от оформления документов до получения справок.

Какое главное преимущество ID-карты?

Главная проблема бумажного паспорта заключается в его уязвимости. Фотографию можно переклеить, а данные – подчистить. В ID-карте это исключено благодаря бесконтактному электронному носителю (чипу).

Биометрия: На чип записываются не только анкетные данные человека, но и оцифрованное лицо, подпись и отпечатки пальцев.

Скопировать или подделать карточку крайне трудно. А это, свою очередь, значительно снижает риски мошенничества и незаконного использования персональных данных.

То есть по сравнению паспортом-книжечкой, который легко повредить или подделать, ID-карта значительно надежнее.

Обратите внимание! ID-карта изготавливается из износостойкого многослойного полимера (поликарбоната). Она не боится влаги, не мнется и легко помещается в кошелек.

Обязательно ли менять книжечку на карточку?

Сейчас закон не заставляет украинцев срочно заменять бумажный паспорт на ID-карту, если с "книжечкой" все в порядке. Конечной даты действия паспортов образца 1994 года не установлено, отмечает Государственная миграционная служба Украины.

Однако украинцы могут самостоятельно по желанию обменять бумажный паспорт на пластиковый.

Также ID-карту выдают во всех случаях, когда необходимо заменить "книжечку":

в случае утери паспорта;

кражи документа;

порчи бумажного паспорта;

изменения фамилии или других данных владельца документа.

Кроме того, паспорт-книжечку обменивают на ID-карту, если человек не вклеил фото в него в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

Важно! Таким образом, паспорт-книжечка остается действующим документом, который выполняет свои базовые функции. Однако ID-карта сочетает в себе безопасность, удобство и доступ к электронным сервисам, и рано или поздно станет неотъемлемой частью жизни всех украинцев.

Как оформить ID-карту?