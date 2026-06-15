Без зайвих нарахувань: як в Україні хочуть оновити правила сплати неустойки за кредитом

В Україні можуть змінити нарахування фінансових санкцій за прострочення кредиту. Законодавці пропонують визначити норму, за якою штраф може обчислюватися виключно у відсотках від суми простроченого грошового зобов’язання. При цьому санкцію кредитор зможе застосувти тільки один раз.

Чи змінять в Україні правила відсотку пені?

Подібну ініціативу давно розглядають у Верховній Раді. Наразі на розгляді відповідного комітету перебуває законопроєкт №15180, який регулює нарахування так званої неустойки. Пропонується змінити Закон України "Про споживче кредитування", щоб максимальний розмір пені для позичальника був меншим.

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За чинними правилами, пеня за кредит може сягати розміру подвійної облікової ставки Національного банку України й не може перевищувати 15% від суми простроченого платежу. У цій частині закон пропонують змінити – пеня може становити лише одну облікової ставки Нацбанку, що діяла у відповідний період.

Крім того, депутати вперше пропонують ввести межу штрафів у споживчому кредитуванні. Тобто якщо неустойка вже дійшла до штрафних санкцій, то він має сягати однієї дванадцятої облікової ставки НБУ, яка діяла на день виникнення підстав для його нарахування. При цьому штрафи не матимуть сталої суми й вираховуватимуться у відсотках від суми боргу.

Нагадаємо! Неустойкою називають борг, яку одна сторона повинна заплатити іншій за порушення договору або невиконання своїх зобов'язань.

При цьому повторно штрафувати людину за подальше прострочення того самого зобов’язання буде заборонено. Також не дозволятиметься застосування штрафу, який не є неустойкою.

У кредитних договорах заборонять прописувати інші назви для тих штрафів, які фактично будуть. Тобто людина знатиме, що її зможуть оштрафувати за неустойку, а інші приховані платежі вписувати заборонять. Таким чином кредитор не зможе прописувати в договорі ще кілька платежів із різними формальними назвами.

Важливою зміною є те, що автори пропонують прибрати з норм закону про кредити можливість нарахування процентів на штрафи чи прострочені відсотки шляхом формального збільшення тіла кредиту.

Збільшення суми кредиту на суму простроченого грошового зобов’язання (простроченого зобов’язання зі сплати процентів за користування кредитом, зі сплати неустойки тощо) забороняється, щоб додатково захистити споживачів від таких можливих зловживань як нарахування процентів на проценти та/або процентів на неустойку під виглядом нарахування процентів на кредит,

– йдеться в пояснювальній записці.

Водночас чинною залишається правило про те, що сукупна сума неустойки та інших платежів не може перевищувати половини суми, яку людина фактично отримала за кредитом. При цьому позикодавець не зможе застосовувати одночасно штраф і пеню за прострочені платежі.

Якщо народні депутати проголосують за законопроєкт, то позичальники отримають захист від додаткових платежів й високих штрафів. Загалом у законодавстві має зникнути проблема, коли межа пені встановлена, а максимально допустимий розмір штрафу – ні.

Також законодавці вважають, що зараз рівень пені дійсно зависокий для споживчого кредитування.

Як користуватися кредитною карткою без зайвих переплат?

Експерти радять обирати кредитні картки з грейс-періодом, протягом якого можна користуватися коштами банку без переплат. Якщо повернути всю витрачену суму до завершення цього строку, відсотки не нараховуватимуться. Саме тому важливо знати дату завершення пільгового періоду та не пропускати платежі.

Багато людей помилково вважають, що достатньо щомісяця вносити мінімальний платіж. Насправді в такому випадку решта заборгованості продовжує обкладатися відсотками, а загальна сума переплати зростає. Тому фінансисти рекомендують за можливості погашати весь борг одразу.

Кредитка не повинна ставати джерелом постійних витрат. Регулярні витрати за кредитні гроші може призвести до накопичення боргів і фінансових труднощів. Щоб цього уникнути, варто контролювати витрати, стежити за умовами банку та користуватися кредиткою лише за потреби.