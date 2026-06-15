Изменятся ли в Украине правила начисления пени?

Подобную инициативу давно рассматривают в Верховной Раде. Сейчас на рассмотрении соответствующего комитета находится законопроект №15180, который регулирует начисление так называемой неустойки. Предлагается изменить Закон Украины "О потребительском кредитовании", чтобы максимальный размер пени для заемщика был меньше.

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По действующим правилам, пеня за кредит может достигать размера двойной учетной ставки Национального банка Украины и не может превышать 15% от суммы просроченного платежа. В этой части закон предлагают изменить – пеня может составлять только одну учетную ставку Нацбанка, действовавшую в соответствующий период.

Кроме того, депутаты впервые предлагают ввести предел штрафов в потребительском кредитовании. То есть если неустойка уже дошла до штрафных санкций, то она должна достигать одной двенадцатой учетной ставки НБУ, действовавшей на день возникновения оснований для ее начисления. При этом штрафы не будут иметь фиксированной суммы и будут рассчитываться в процентах от суммы долга.

Напомним! Неустойкой называют задолженность, которую одна сторона должна заплатить другой за нарушение договора или невыполнение своих обязательств.

При этом повторно штрафовать человека за дальнейшую просрочку того же обязательства будет запрещено. Также не будет разрешено применение штрафа, который не является неустойкой.

В кредитных договорах запретят прописывать другие названия для тех штрафов, которые фактически будут. То есть человек будет знать, что его смогут оштрафовать за неустойку, а другие скрытые платежи вписывать запретят. Таким образом, кредитор не сможет прописывать в договоре еще несколько платежей с различными формальными названиями.

Важным изменением является то, что авторы предлагают убрать из норм закона о кредитах возможность начисления процентов на штрафы или просроченные проценты путем формального увеличения суммы кредита.

Увеличение суммы кредита на сумму просроченного денежного обязательства (просроченного обязательства по уплате процентов за пользование кредитом, по уплате неустойки и т. п.) запрещается, чтобы дополнительно защитить потребителей от таких возможных злоупотреблений, как начисление процентов на проценты и/или процентов на неустойку под видом начисления процентов на кредит,

– говорится в пояснительной записке.

В то же время остается в силе правило о том, что совокупная сумма неустойки и других платежей не может превышать половины суммы, которую человек фактически получил по кредиту. При этом кредитор не сможет одновременно применять штраф и пеню за просроченные платежи.

Если народные депутаты проголосуют за законопроект, то заемщики получат защиту от дополнительных платежей и высоких штрафов. В целом в законодательстве должна исчезнуть проблема, когда предел пени установлен, а максимально допустимый размер штрафа – нет.

Также законодатели считают, что сейчас уровень пени действительно слишком высок для потребительского кредитования.

Как пользоваться кредитной картой без лишних переплат?

Эксперты советуют выбирать кредитные карты с льготным периодом, в течение которого можно пользоваться средствами банка без переплат. Если вернуть всю потраченную сумму до окончания этого срока, проценты не будут начисляться. Именно поэтому важно знать дату окончания льготного периода и не пропускать платежи.

Многие люди ошибочно считают, что достаточно ежемесячно вносить минимальный платеж. На самом деле в таком случае остаток задолженности продолжает облагаться процентами, а общая сумма переплаты растет. Поэтому финансисты рекомендуют по возможности погашать весь долг сразу.

Кредитная карта не должна становиться источником постоянных расходов. Регулярные расходы на кредитные деньги могут привести к накоплению долгов и финансовым трудностям. Чтобы этого избежать, стоит контролировать расходы, следить за условиями банка и пользоваться кредитной картой только по необходимости.