Гроші у спадок: законопроєкт про отримання виплат померлого родича зазнав жорсткої критики

Один з законопроєктів Верховної Ради пропонує дозволити виплати компенсації, пенсій та інших коштів рідним людини, якщо вона не отримала їх за життя. Автори пропонують будь-яким чином зберегти права померлого на такі виплати, але отримувати їх будуть спадкоємці.

Як в Україні хочуть унормувати виплати для людини після її смерті?

Пропонується, щоб спадкоємці могли отримувати невиплачені їхньому померлому родичу гроші. Адже подібна практика вже виконується рішеннями судів, проте на розгляд і виконання справи йдуть роки. Саме тому, на думку авторів законопроєкту №15032 було б доцільно дещо змінити Цивільний кодекс.

Нерідко траплялися ситуації, коли суди ухвалювали рішення про перерахунок пенсій чи інших виплат, але ж доки Пенсійний фонд України виконає рішення, то людина помирала. А ці гроші, на які громадянин мав законне право, ніяк не можна було вписати в спадщину й члени родини не могли їх отримати.

Звичайно, законопроєкт вже зазнав критики. Законодавці зауважують, що вже є певні норми, а нові правила нібито загрожують правовій визначеності та, ймовірно, призведуть до додаткового навантаження на бюджет.

Схожа норма є в статті 1 227 Цивільного кодексу України. Членам родини передаються у спадок всі соціальні виплати, які належали спадкодавцеві, але не були отримані ним за життя. Як говорять критики, під термін "соціальні виплати" фактично можуть підпадати й ті компенсації та індексації, що були призначені судом.

Експерти кажуть, що окреме уточнення може створити хибне враження, що спадкоємці отримуватимуть не лише вже присуджені виплати, але й подальші соціальні виплати померлого, що є неможливим.

Тому станом на зараз фахівці вважають, що законопроєкт №15032 не є доцільним, а норми, згідно з якими родичі мають право отримувати виплати спадкодавця, вже існують.

Контекст. Ключова дискусія полягає в тому, чи потрібно прямо закріплювати в Цивільному кодексі право на отримання саме "нарахованих за рішенням суду" виплат, чи достатньо чинних загальних норм про спадкування майнових прав.

Але автори нового проєкту чітко описали в пояснювальній записці пропозиції саме цього акту. Вони на законодавчому рівні хочуть зберегти право спадкоємців на компенсації, виплати і доплати, що були призначені спадкодавцеві за його життя.

Юристи не поспішають критикувати законопроєкт і зазначають, що його реалізація залежатиме від фінального тексту закону. Там можуть прописати нові обмеження або підстави для відмов у виплатах родинам. Але цей законопроєкт відрізняється від наявних норм тим, що зараз успадкувати можна лише ті кошти, які були нараховані, але не отримані за життя особи. Водночас виплати, які ще не були офіційно призначені або перебували на стадії перерахунку, часто стають предметом судових спорів.

Найболючіше відбувається тоді, коли родині кажуть: людина мала право, але не встигла отримати кошти за життя. Водночас враховуючи, як зараз платить ПФУ в межах 200 гривень на місяць, виплату боргу повність доведеться пенсіонеру очікувати десятками років, а в деяких випадках – сотні і це не жарт,

– розповів юрист Дмитро Корсун.

Комітет з питань бюджету Верховної Ради наголошує на фінансових проблемах цього законопроєкту. Там кажуть, що виплата грошей спадкоємцям може мати потребувати додаткових видатків, а тому негативно впливатиме на показники державного бюджету та гроші Пенсійного фонду.

Міністерство фінансів України теж зробило свою фахову оцінку. У відомстві зауважили, що на реалізацію законопроєкту буде неможливо визначити обсяг додаткових видатків.

Ба більше, автори не прописали фінансово-економічного обґрунтування, не провели розрахунки та не надали пропозицій, звідки відбуватиметься покриття витрат.

Таким чином законопроєкт №15032 фактично намагається розв'язати проблему розриву між юридичним правом на виплату та фактичним отриманням коштів. Водночас ключова дискусія зводиться до балансу між захистом прав спадкоємців і фінансовою передбачуваністю державних виплат.

Як оформити спадщину у 2026 році?

Спадкоємці повинні за допомогою нотаріуса відкрити спадщину та офіційно отримати майно чи гроші померлого родича. Обов'язковим є свідоцтво про смерть, а також інші документи, які підтверджують право власності на майно.

Спадщина визнається відумерлою, якщо спадкоємці не реалізували право на спадщину або були усунені від спадкування. Тоді майно людини переходить у власність держави.