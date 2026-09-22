Шахрайства не допустять: один з українських банків запровадив перевірку паспортів клієнтів

Державний банк разом з відповідними відомствами уклали договір, аби разом посилювати протидію шахрайству. Тепер у клієнтів перевірчтимуть документи, аби злочинці не могли користуватися підробленими та недійсними паспортами.

У ПриватБанку будуть перевіряти паспорти клієнтів

Між міністерством внутрішніх справ, Державною міграційною службою та ПриватБанком уперше в історії було укладено домовленості про ідентифікацію та верифікацію особи. Зміни покликані протидіяти шахрайству через підробку документів. Про це повідомили в ДМС.

Голова міграційної служби Наталія Науменко та заступник голови правління з питань управління ризиками ПриватБанку Олексій Філіпов 21 вересня підписали відповідний договір.

Випадки, коли шахраї відкривають банківські рахунки із використанням підроблених або недійсних паспортних документів, на жаль, трапляються не рідко. Тому тепер верифікацію паспортних документів і персональних даних проводитимуть шляхом захищеної електронної інформаційної взаємодії з відповідними державними інформаційними ресурсами. Увесь процес відбуватиметься через систему "Трембіта".



ПриватБанк і ДМСУ підписали договір про перевірку документів під час відкриття рахунків / Фото ДМСУ

Тобто ще до відкриття банківського рахунку та можливості клієнта проводити операції з грошима, банк буде проводити ідентифікацію – перевіряти в реєстрах дані документів.

Своєю чергою Державна міграційна служба матиме завдання забезпечувати достовірність документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Установа буде протидіяти їхньому незаконному використанню.

Наше спільне завдання – створити умови, за яких використання підробленого або недійсного документа буде виявлено до того, як він стане інструментом для подальших правопорушень. Така взаємодія є практичним прикладом того, як цифрові можливості держави можуть працювати для захисту держави, її громадян та всієї фінансової системи в країні,

– повідомила Наталія Науменко.

У разі виявлення підробленого або недійсного документа, що посвідчує особу, банк не дозволятиме відкривати рахунок.

Нагадаємо, в Україні кримінальна відповідальність передбачена не лише за виготовлення та продаж фальшивих документів, а й за свідоме їх використання. Юристи нагадують, що перевірити справжність документа можна через орган, який нібито його видав, відповідні державні реєстри, а сучасні документи – також за допомогою QR-коду.

Якщо людина не знала і не могла знати, що документ підроблений, кримінальна відповідальність за його використання не настає. Водночас правочини, здійснені за допомогою підроблених документів, можуть бути визнані недійсними, навіть якщо їх оформлював нотаріус чи інший фахівець.