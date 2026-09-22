В "ПриватБанке" будут проверять паспорта клиентов

Между Министерством внутренних дел, Государственной миграционной службой и ПриватБанком впервые в истории было заключено соглашение об идентификации и верификации личности. Эти изменения призваны противодействовать мошенничеству, связанному с подделкой документов. Об этом сообщили в ГМС.

Глава миграционной службы Наталья Науменко и заместитель председателя правления по вопросам управления рисками ПриватБанка Алексей Филипов 21 сентября подписали соответствующий договор.

Случаи, когда мошенники открывают банковские счета с использованием поддельных или недействительных паспортных документов, к сожалению, происходят нередко. Поэтому теперь верификация паспортных документов и персональных данных будет проводиться посредством защищенного электронного информационного взаимодействия с соответствующими государственными информационными ресурсами. Весь процесс будет проходить через систему "Трембита".



"ПриватБанк" и ГМС подписали договор о проверке документов при открытии счетов / Фото ГМС

То есть что еще до открытия банковского счета и возможности клиента проводить операции с деньгами банк будет проводить идентификацию – проверять в реестрах данные документов.

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В свою очередь, Государственная миграционная служба будет обязана обеспечивать достоверность документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. Учреждение должно будет противодействовать их незаконному использованию.

Наша общая задача – создать условия, при которых использование поддельного или недействительного документа будет выявлено до того, как он станет инструментом для дальнейших правонарушений. Такое взаимодействие является практическим примером того, как цифровые возможности государства могут работать на защиту государства, его граждан и всей финансовой системы в стране,

– сообщила Наталья Науменко.

В случае обнаружения поддельного или недействительного документа, удостоверяющего личность, банк не будет разрешать открытие счета.

Напомним, в Украине уголовная ответственность предусмотрена не только за изготовление и продажу поддельных документов, но и за сознательное их использование. Юристы напоминают, что проверить подлинность документа можно через орган, который якобы его выдал, соответствующие государственные реестры, а современные документы – также с помощью QR-кода.

Если человек не знал и не мог знать, что документ поддельный, уголовная ответственность за его использование не наступает. В то же время правовые сделки, совершенные с помощью поддельных документов, могут быть признаны недействительными, даже если их оформлял нотариус или другой специалист.