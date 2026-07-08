Мала зарплата – не вирок: як українцям отримати податкову соціальну пільгу

Держава дозволяє зменшити місячний дохід людини перед нарахуванням податку на доходи фізичних осіб. Це податкова соціальна пільга, яка дозволяє створити сприятливіші умови оподаткування для громадян із невисоким місячним доходом.

Як держава намагається встановити соціальну рівновагу щодо сплати податків

Як передбачено в Податковому кодексі України, зокрема в статті 169, усі платники податку мають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця вигляді заробітної плати. Сума податкової соціальної пільги в Україні сягає 50% розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи, що діє з 1 січня поточного податкового року. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла партнер Юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Ірина Семенюк.

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За словами експертки, така пільга має діяти для певної соціальної рівноваги. Оскіьки всі, хто працюють і мають дохід, сплачують податок у розмірі 18% і також 5% війскового збору.

Разом із тим Податковий кодекс України (стаття 169) передбачає можливість зменшити суму оподатковуваного доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата, а також інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди, наприклад лікарняні чи відпускні, якщо розмір цієї самої заробітної плати не перевищує встановленої законом межі,

– уточнила Ірина Семенюк.

Межа вствновлена на рівні місячного прожиткового мінімуму, що діє для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн. У 2026 році ця сума становить 4 660 гривень. І якщо людина отримує за місяць не більше, ніж таку суму, то вона має право на податкову пільгу від держави.

У нормі закону є нюанс

Юрист пояснила, що завдяки наявності такої пільги з'являється можливість зменшити суму доходу, з якої сплачується ПДФО. Тобто громадянин фактично менше платить податку і у підсумку більше отримує грошей "на руки".

Ця сума є невеликою, проте вона може бути істотною для кожної людини в окремо взятому випадку; • Граничний дохід для використання даної пільги – 4 660 гривень – є нижчим за встановлений в Україні розмір мінімальної заробітної плати. Тобто для більшості громадян, які працюють повний місяць та виконують місячну норму праці, звичайна податкова соціальна пільга фактично залишається недоступною,

– розповіла Семенюк.

Тобто пільга доступна для:

людей, які працюють неповний робочий час;

відпрацювали неповний місяць;

із законних причин мають нараховану заробітну плату, яка не перевищує 4 660 гривень.

Експерт нагадала, що пільгу людина може отримувати лише за одним місцем роботи, яке обирає сам працівник. Щоб мати таку "знижку" на ім'я роботодавця треба подати заяви.

Додатково Семенюк зауважила, що пільга не застосовується до доходів ФОПів та за цивільно-правовими договорами. Крім того, права на пільгу не мають працівники, які одночасно із заробітною платою за певний місяць отримують стипендію чи грошове забезпечення з бюджету.

Для певних категорії осіб також передбачені спеціальні правила щодо розміру пільги та граничного доходу.

Детально із переліком документів та порядком їх подання можна ознайомитись у Постанові Кабінету Міністрів №1227 "Про затвердження Порядку подання документів для застосування податкової соціальної пільги".

ФОПи теж можуть скористатися податковою знижкою

Скористатися знижкою можуть лише ті фізичні особи-підприємці, які отримують доходи як наймані працівники, з яких сплачується ПДФО. У такому разі можна повернути частину вже сплаченого податку за витрати, передбачені Податковим кодексом, зокрема на навчання, іпотеку, страхування чи благодійність. Для цього необхідно подати річну декларацію та документи, що підтверджують витрати.

Нагадаємо, що залежно від групи оподаткування підприємці мають своєчасно перерахувати єдиний податок, військовий збір та, за наявності такого обов'язку, єдиний соціальний внесок. Порушення строків сплати може призвести до нарахування штрафів і пені.