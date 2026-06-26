Українці можуть отримати громадянство Молдови за спрощеною процедурою, – Свириденко

Тепер українці можуть безперешкодно отримати громадянство Молдови й при цьому зберегти українське. Країна долучилася до отримання громадянства в спрощеному порядку.

Українці можуть отримати громадянство Республіки Молдова

Тепер разом з країнами, які вже є в списку країн зі спрощеним отриманням громадянства, є Молдова. Відповідне рішення було ухвалене з прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну. Про це сказала очільниця українського уряду Юлія Свириденко.

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Тепер за правилами, як українці в Молдові, так і гості з Республіки, можуть оформити подвійне громадянство в країнах. Молдова тепер є в списку країн, де діє цей механізм.

Юлія Свириденко каже, що Україна та Молдова давно мали піти на такий крок, бо в нас є спільний кордон і обидві країни намагаються вступити до Європейського Союзу.

Крім того, Республіка Молдова прийняла в себе велику українську громаду, яка тепер матиме змогу легалізуватися у сусідів на довго, але не втрачати своє рідне громадянство. Так само українське громадянство надаватимуть жителям Молдови після того, як складуть іспити з української мови, Конституції та історії України. У майбутньому цю процедуру Кабінет Міністрів планує спростити.

Також маємо врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод,

– уточнила Свириденко.

Окремо очільники урядів країн говорили про розвиток спільної транспортної інфраструктури та створення мосту між країнами, щоб з'явилися нові можливості для громадян та бізнесу.

Перелік держав для спрощеного набуття громадянства

В Україні ще в січні набув чинності закон про множинне громадянство, який дозволяє українцям офіційно мати паспорти інших держав без втрати українського громадянства. Водночас можливість отримання другого паспорта залежить від переліку країн.

Київ формує та розширює перелік країн, громадяни яких можуть отримати українське громадянство за спрощеною процедурою. При відборі враховуються політичні критерії: підтримка суверенітету України, санкцій проти РФ та членство в ЄС або НАТО. Остаточний список затверджує Кабмін, і він може змінюватися залежно від міжнародної ситуації та позиції держав щодо України