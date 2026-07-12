Право на якісні послуги зберігається: що робити, якщо отримали пошкоджену посилку

Щодня поштові оператори надсилають сотні посилок і люди постійно користуються доставкою. Але нерідко в сучасних умовах речі чи листи можуть не дійти до адресата, або пошкоджуватися під час перевезення. Так як українцям гарантоване право на якісні поштові послуги та захист своїх прав, то й варто знати простий алгоритм дій на пошті.

Чи можна поскаржитися, якщо посилка прийшла пошкодженою

Передбачити, що станеться з посилкою в дорозі до адресата важко, особливо коли існують загрози обстрілів та непередбачуваних воєнних обставин. Звичайно, поштові служби роблять все, аби зберегти посилку, але й готові відповідати перед клієнтом, у випадку непередбачуваних обставин. Про це повідомили в Держпродспоживслужбі.

Тому у відділеннях споживачів одразу інформують про тарифи на послуги, прогнозовані строки доставки та інші правила надання послуг. Також клієнт має право знати, як подавати претензії та притягувати до відповідальності оператора поштового зв’язку.

Як повідомляють експерти, пошта на вимогу клієнта повинна надати всю інформацію.

Для захисту своїх прав громадянам рекомендують зберігати квитанцію або чек та номер для відстеження.

Саме ці документи допоможуть захистити свої права у разі виникнення проблем. Якщо посилка пошкоджена,

– уточнили в Держпродспоживслужбі.

Крім того, під час отримання варто оглянути упакування. Якщо воно пошкоджене, то треба звернутися до працівника, аби він зафіксував цей випадок. Заява стане в пригоді, коли ви будете оформлювати претензію.

Важливо, що під час відправлення цінних речей або документи краще оголосити про цінність посилки. Якщо її буде втрачено чи пошкоджено, то людина зможе отримати компенсацію. У цьому випадку також допоможе опис вкладення.

Іноді посилка не приходить взагалі

Якщо ви гадаєте, що посилка вже має надійти, але сповіщення немає, то одразу варто перевірити статус за номером відстеження. В іншому випадку можна звернутися до оператора поштового зв’язку з письмовою претензією. Експерти нагадують про важливість збереження всіх копій звернень та відповідей.

Тож за посилки й листи українців відповідальність несуть виключно поштові оператори, які мають забезпечувати якісні послуги. Якщо є порушення – у клієнта є повне право захищати свої інтереси. У багатьох випадках саме документи гратимуть роль у доведенні правоти споживача.