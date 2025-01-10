Як відстежити посилку Укрпошти на офіційному сайті

На офіційному сайті Укрпошти можна знайти найсвіжішу інформацію про статус ваших відправлень. 24 Канал підготував детальну інструкцію про те, як ефективно відстежувати посилки Укрпошти та необхідні кроки для цього. Ба більше, розповідаємо і про інші доступні способи відстеження.

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Для відстеження на офіційному сайті потрібно:

Щоб відстежити посилку, просто введіть номер для відстеження в спеціальне поле "Відстежити" на сайті.

Після введення номера відстеження натисніть на кнопку "Відстежити".

За мить ви отримаєте вичерпний звіт з детальною інформацією про поточне місцезнаходження вашої посилки, включаючи весь її шлях від відправника до одержувача.

Як відстежити посилку на сайті Укрпошти / Скриншоти Укрпошоти

Як відстежити посилку Укрпошти у Telegram

Якщо ж ви не маєте змоги перевірити цю інформацію на офіційному сайті, відстежити відправлення можна, використовуючи чат-бот Укрпошти у Telegram. Ось, як це зробити:

Увійти у чат-бот і натиснути Запустити у нижній частині повідомлення. Далі отримаєте привітання від чат-боту, а знизу буде зазначено наступне меню: Трекінг, Калькулятор, Тарифи, Відділення та Допомога.

Щоб відстежити доставку потрібно натиснути на Трекінг та ввести номер посилки. Ви отримаєте повний звіт щодо вашого відправлення.

Інструкція відстеження посилки в Telegram / Скриншоти Укрпошти

Як відстежити посилку Укрпошти у застосунку

Мобільний застосунок Укрпошти сє досить зручним помічником для багатьох українців, які часто користуються послугами поштового оператора.

Він допомагає заощаджувати час, адже оформити відправлення можна просто у додатку. Так ви уникаєте черг на пошті. Перед відправкою посилки можна розрахувати її вартість, щоб уникнути несподіванок. А ще у додатку можна отримувати push-повідомлення про зміну статусу відправлення.

Для користувачів iPhone 6S та новіших моделей доступна функція вимірювання габаритів відправлення за допомогою камери смартфона.

І, власне послуга, яка є найпопулярнішою, – можливість відстежувати свої відправлення в режимі реального часу.

Інструкція з відстеження у застосунку Укрпошти: