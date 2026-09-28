Атака на Дніпро: дрон пошкодив офіс відомого сервісу відкритих даних

Росія продовжує атакувати цивільні об'єкти. У Дніпрі збитків унаслідок цього зазнав приватний український сервіс Опендатабот.

Росія атакувала офіс Опендатаботу

Росія зранку 28 вересня атакувала Дніпро. Під ударом була офісна будівля, де розташований центр сервісу Опендатабот, що передає інформацію з відкритих державних реєстрів і дозволяє перевіряти компанії, ФОПів, власників, судові справи та зміни в реєстраційних даних. Про це повідомили на сторінках сервісу в соціальних мережах.

Опендатабот запустили у 2016 році, коли Міністерство юстиції відкрило дані Єдиного держреєстру. Сервіс має понад чотири мільйони користувачів, серед яких, за даними самого сервісу, переважно юристи, підприємці та журналісти.

У понеділок, 28 вересня, в офіс Опендатаботу в Дніпрі влучила російська зброя.

На щастя, серед команди жертв немає. На роботі сервісів це не позначиться — автоматизація та всі системи працюють у штатному режимі,

– йдеться в повідомленні.

Сервіс обіцяє надати всі деталі пізніше, коли буде відома інформація з офіційних джерел.

Нагадаємо, росіяни влучили просто в центр міста Дніпро, пошкодивши бізнес-центр посеред робочого дня. Унаслідок влучання в офісній будівлі виникла масштабна пожежа, найбільші руйнування фіксуються на верхніх поверхах.

Відомо, що троє людей загинули, а четверо дістали поранення. Підрозділам ДСНС вдалося вивести з охопленої вогнем будівлі 47 людей, евакуація людей із верхніх поверхів триває.