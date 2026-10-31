ВЛК під час війни: чи потрібно проходити медогляд тим, хто має відстрочку або бронь

Наявність відстрочки або бронювання не в усіх випадках означає звільнення від проходження ВЛК. Окремі категорії військовозобов'язаних зобов'язані пройти медогляд навіть за чинного статусу

Чи потрібно йти на ВЛК з відстрочкою або бронею

Військовозобов'язані особи, які вже отримали чинну відстрочку від мобілізації або подали документи для її оформлення, не направляються на військово-лікарську комісію. Аналогічне правило діє і для заброньованих працівників підприємств, про що роз'яснили у Волинському ОТЦК та СП. У територіальних центрах комплектування немає законних підстав викликати на медогляд громадян із підтвердженою бронею.

Які винятки існують для військовозобов'язаних

Важливий виняток стосується громадян, які раніше мали статус "обмежено придатний". Такі особи зобов'язані повторно пройти ВЛК відповідно до оновленого законодавства, навіть за наявності чинної відстрочки. Крім того, якщо процес оформлення бронювання чи відстрочки ще триває і не завершений остаточно, у цей перехідний період особу можуть законно направити на медичний огляд.

Проходження медогляду залишається обов'язковим для військовозобов'язаних та резервістів, жінок із медичною або фармацевтичною освітою, осіб, які змінюють статус із призовника на військовозобов'язаного, а також тих, хто проходив попередній огляд понад п'ять років тому. Юристи радять заздалегідь підготувати власні медичні виписки та висновки лікарів, аби прискорити розгляд документів комісією.

Скільки діє висновок комісії під час воєнного стану

Під час дії воєнного стану рішення військово-лікарської комісії про придатність до військової служби є дійсним лише один рік із дня завершення медичного огляду. Нагадаємо, що у мирний час цей строк становив п'ять років. Оновлення медичних даних дозволяє державі мати актуальну інформацію про стан здоров'я оборонців.

До слова, є категорія людей що не повинна проходити ВЛК. Йдеться про громадян України, які мають право не служити у війську, за умови, що раніше їх не було визнано обмежено придатними. Також цей обовʼязок не поширюється на осіб що мають бронювання. А відтак, при проходженні медкомісії бронь можуть зняти чи не продовжити.