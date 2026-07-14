Чи потрібні паперові квитанції за комуналку для захисту прав: експерти дали поради

Комунальні платежі давно перейшли в онлайн-формат, а тому від паперових платіжок дехто з українців уже відмовився. Проте експерти запевняють: іноді ці маленькі папірці можуть бути корисними.

Чи варто зберігати паперові квитанції

Зараз паперові платіжки та квитанції за сплату комунальних послуг майже не потрібні – усе це зберігається в особистому кабінеті й людина може отримати потрібні дані через онлайн-банкінг. Проте є випадки, коли може бути потрібним саме паперовий варіант. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі "ОПОРА" Тетяна Бойко.

Паперові квитанції залишаються у тих громадян, хто сплачує комуналку у відділеннях пошти чи на інших сервісах, крім онлайн-банкінгу. На думку експертки, ці папери можуть стати інструментом захисту на випадок спірних питань.

Тетяна Бойко Координаторка житлово-комунальних та енергетичних програм ГМ "ОПОРА" Вважаю, що краще мати паперову платіжку, якщо споживач планує звертатися до суду. Тобто, коли має якісь претензії до постачальника.

Тобто навіть якщо людина сплатила комунальні послуги онлайн, то вона може не зберегти чек про трансакцію. Він вже є в електронному форматі. Але паперові чеки людина може зберігати на свій розсуд. Як зауважила адвокатка АБ "Івана Хомича" Олена Воронкова в розмові з РБК-Україна, платіжки можна зберігати протягом року, щоб захиститися в разі можливих проблем із розрахунками.

Нагадаємо, що ще з 2024 року постачальники поступово відмовлялися від паперових рахунків. Отримувати інформацію про нарахування можна через особисті кабінети, електронну пошту, мобільні застосунки чи SMS, залежно від обраного способу. Якщо людина не підключала електронний сервіс, паперові квитанції можуть і надалі надходити.

Важливо, що паперові квитанції завжди можна використати в разі виникнення спору з постачальником, помилкового нарахування боргу або під час судового розгляду. Експерти радять зберігати як паперові чеки, так і електронні підтвердження оплати.