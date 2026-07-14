Стоит ли хранить бумажные квитанции

Сейчас бумажные платежные квитанции и счета за коммунальные услуги практически не нужны – все это хранится в личном кабинете, и человек может получить нужные данные через онлайн-банкинг. Однако бывают случаи, когда может понадобиться именно бумажный вариант. Об этом в комментарии 24 Канала рассказала координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "ОПОРА" Татьяна Бойко.

Бумажные квитанции остаются у тех граждан, кто оплачивает коммунальные услуги в почтовых отделениях или через другие сервисы, кроме онлайн-банкинга. По мнению эксперта, эти документы могут стать инструментом защиты в случае возникновения спорных вопросов.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ ГМ "ОПОРА" Считаю, что лучше иметь бумажную квитанцию, если потребитель планирует обращаться в суд. То есть, когда у него есть какие-то претензии к поставщику.

То есть даже если человек оплатил коммунальные услуги онлайн, он может не сохранить чек о транзакции. Он уже есть в электронном формате. Но бумажные чеки человек может хранить по своему усмотрению. Как отметила адвокат АБ "Ивана Хомича" Елена Воронкова в беседе с РБК-Украина, платежки можно хранить в течение года, чтобы защитить себя в случае возможных проблем с расчетами.

Напомним, что еще с 2024 года поставщики постепенно отказывались от бумажных счетов. Получать информацию о начислениях можно через личные кабинеты, электронную почту, мобильные приложения или SMS, в зависимости от выбранного способа. Если человек не подключал электронный сервис, бумажные квитанции могут по-прежнему приходить.

Важно, что бумажные квитанции всегда можно использовать в случае возникновения спора с поставщиком, ошибочного начисления задолженности или во время судебного разбирательства. Эксперты советуют хранить как бумажные чеки, так и электронные подтверждения оплаты.