Как изменятся платежки

Сейчас платежки доступны в электронном формате Есть вероятность, что впоследствии от бумажных бланков могут отказаться совсем.

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Электронный счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг имеет такую же юридическую силу, как бумажный, ведь электронный формат – это идентичная версия бумажного счета-сообщения,

– говорится в сообщении

Переход на электронные платежки имеет много преимуществ, в частности, своевременность получения услуг. Однако, значительные трудности могут возникнуть с информированием пенсионеров, которые не имеют необходимой техники или навыков.

Как отказаться от бумажного бланка

Абонент может отказаться от бумажных платежек самостоятельно. Для этого необходимо придерживаться такой инструкции:

Зайдите в личный кабинет, ссылка здесь.

Выберите раздел, в соответствии с тем, от каких бумажных бланков вы хотите отказаться.

Нажмите "Настройка сообщений".

Подтвердите отказ через сообщение на электронную почту.

Ограничена возможность отказа от бумажного счета по тем адресам, где балансодержателем является ЖСК, ОСМД, ООО, которые заказывают печать счетов-сообщений по договорам на предоставление услуг с ЦКС / ГЕРЦ,

– предупреждают представители организации

После отказа платежки будут поступать вам в электронном формате. Заметьте, что обновления происходят до 9 числа каждого месяца.