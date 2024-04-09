Как изменятся платежки
Сейчас платежки доступны в электронном формате Есть вероятность, что впоследствии от бумажных бланков могут отказаться совсем.
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Электронный счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг имеет такую же юридическую силу, как бумажный, ведь электронный формат – это идентичная версия бумажного счета-сообщения,
– говорится в сообщении
Переход на электронные платежки имеет много преимуществ, в частности, своевременность получения услуг. Однако, значительные трудности могут возникнуть с информированием пенсионеров, которые не имеют необходимой техники или навыков.
Как отказаться от бумажного бланка
Абонент может отказаться от бумажных платежек самостоятельно. Для этого необходимо придерживаться такой инструкции:
- Зайдите в личный кабинет, ссылка здесь.
- Выберите раздел, в соответствии с тем, от каких бумажных бланков вы хотите отказаться.
- Нажмите "Настройка сообщений".
- Подтвердите отказ через сообщение на электронную почту.
Ограничена возможность отказа от бумажного счета по тем адресам, где балансодержателем является ЖСК, ОСМД, ООО, которые заказывают печать счетов-сообщений по договорам на предоставление услуг с ЦКС / ГЕРЦ,
– предупреждают представители организации
После отказа платежки будут поступать вам в электронном формате. Заметьте, что обновления происходят до 9 числа каждого месяца.