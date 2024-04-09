Как изменятся платежки

Сейчас платежки доступны в электронном формате Есть вероятность, что впоследствии от бумажных бланков могут отказаться совсем.

Читайте также Рост пенсий летом: кому из пенсионеров ожидать нового повышения

Электронный счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг имеет такую же юридическую силу, как бумажный, ведь электронный формат – это идентичная версия бумажного счета-сообщения,
– говорится в сообщении

Переход на электронные платежки имеет много преимуществ, в частности, своевременность получения услуг. Однако, значительные трудности могут возникнуть с информированием пенсионеров, которые не имеют необходимой техники или навыков.

Как отказаться от бумажного бланка

Абонент может отказаться от бумажных платежек самостоятельно. Для этого необходимо придерживаться такой инструкции:

  • Зайдите в личный кабинет, ссылка здесь.
  • Выберите раздел, в соответствии с тем, от каких бумажных бланков вы хотите отказаться.
  • Нажмите "Настройка сообщений".
  • Подтвердите отказ через сообщение на электронную почту.

Ограничена возможность отказа от бумажного счета по тем адресам, где балансодержателем является ЖСК, ОСМД, ООО, которые заказывают печать счетов-сообщений по договорам на предоставление услуг с ЦКС / ГЕРЦ,
– предупреждают представители организации

После отказа платежки будут поступать вам в электронном формате. Заметьте, что обновления происходят до 9 числа каждого месяца.