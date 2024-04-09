Як зміняться платіжки
Зараз платіжки доступні у електронному форматі Є імовірність, що згодом від паперових бланків можуть відмовитись зовсім.
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Електронний рахунок для оплати житлово-комунальних послуг має таку саму юридичну силу, як паперовий, адже електронний формат – це ідентична версія паперового рахунку-повідомлення,
– йдеться у повідомленні
Перехід на електронні платіжки має багато переваг, зокрема, своєчасність отримання послуг. Однак, значні труднощі можуть виникнути з інформуванням пенсіонерів, які не мають необхідної техніки або навичок.
Як відмовитись від паперового бланка
Абонент може відмовитись від паперових платіжок самостійно. Для цього необхідно дотримуватись такої інструкції:
- Зайдіть в особистий кабінет, посилання тут.
- Оберіть розділ, відповідно до того, від яких паперових бланків ви хочете відмовитись.
- Натисніть "Налаштування повідомлень".
- Підтвердіть відмову через повідомлення на електронну пошту.
Обмежено можливість відмови від паперового рахунку за тими адресами, де балансоутримувачем є ЖБК, ОСББ, ТОВ, які замовляють друк рахунків-повідомлень за договорами на надання послуг з ЦКС / ГЕРЦ,
– попереджають представники організації
Після відмови платіжки надходитимуть вам у електронному форматі. Зауважте, що оновлення відбуваються до 9 числа кожного місяця.