За ігнорування повістки можуть не лише оштрафувати: які наслідки передбачає закон

Деякі українці вважають, що за повістку з військкомату можна просто забути без жодних наслідків. Проте насправді неявка розцінюється як порушення законодавства, яке веде до адміністративної або кримінальної відповідальності.

Які повістки мають юридичну силу

Після отримання повістки військовозобов'язаний повинен прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначений день і час, пояснили у Харківському ТЦК та СП.

Викликати українців до ТЦК можуть кількома способами. Сьогодні однакову юридичну силу мають:

повістки, сформовані через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів (із QR-кодом);

повістки, оформлені на паперовому бланку.

Повістку можуть вручити особисто, видати безпосередньо в ТЦК та СП або надіслати рекомендованим листом за адресою проживання чи зареєстрованим місцем проживання.

Що робити, якщо не можете прийти

Якщо людина отримала повістку, але не має можливості з'явитися у зазначений час, вона повинна повідомити ТЦК та СП про причину неявки не пізніше трьох діб після визначеної дати.

Водночас усі причини потрібно підтвердити документами. Закон передбачає кілька випадків, коли неявка може бути виправданою:

тяжка хвороба;

стихійне лихо;

бойові дії або їх наслідки;

смерть близького родича.

Втім, без підтвердження такі причини не врахують.

Який штраф загрожує за неявку

Якщо військовозобов'язаний проігнорував повістку без поважних причин, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

За порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію передбачається штраф від 17 тисяч до 25 500 гривень.

Крім цього, громадянина мають право оголосити в розшук.

Якщо людина систематично ігнорує повістки, відповідальність уже може бути кримінальною.

Ігнорування бойової повістки – це ухилення від призову під час мобілізації. За це передбачена не адміністративна, а кримінальна відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років,

– наголосили в ТЦК.

Нагадаємо, наразі вважається, що людині все одно відомо про виклик до ТЦК, якщо повістку направили листом, а пошта поставила відмітку про неможливість її отримання. Але в Раді хочуть змінити цей пункт, аби повістка вважалася врученою, коли людина одержала її безпосередньо "на руки".