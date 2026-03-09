У повістці обов'язково повинна бути зазначена мета виклику військовозобов'язаної людини. Про це пише "Еспресо".

Дивіться також Скільки можуть тримати в ТЦК і чи можна піти: пояснення адвоката

Які повістки можуть вручити у 2026 році?

У 2026 році чоловіки можуть отримати такі види повісток:

Для уточнення облікових даних . Її видають для оновлення інформації про стан здоров'я, сімейний стан, місце роботи та інші важливі відомості.

. Її видають для оновлення інформації про стан здоров'я, сімейний стан, місце роботи та інші важливі відомості. На проходження ВЛК . Ця повістка містить підпис начальника Територіального військового комісаріату. Вона вимагає від чоловіка пройти медичний огляд. До повістки додається спеціальна картка, у якій буде зазначено висновок комісії про придатність, непридатність або обмежену придатність до служби.

. Ця повістка містить підпис начальника Територіального військового комісаріату. Вона вимагає від чоловіка пройти медичний огляд. До повістки додається спеціальна картка, у якій буде зазначено висновок комісії про придатність, непридатність або обмежену придатність до служби. Мобілізаційне розпорядження . Така повістка видається військовозобов'язаному після того, як медкомісія визнала його придатним для військової служби. Вона підтверджує, що військовозобов'язаний включений до мобілізаційного резерву. У ньому можуть бути вказані підрозділ або місце збору. Це підготовчий документ – фактичної відправки до війська ще немає.

. Така повістка видається військовозобов'язаному після того, як медкомісія визнала його придатним для військової служби. Вона підтверджує, що військовозобов'язаний включений до мобілізаційного резерву. У ньому можуть бути вказані підрозділ або місце збору. Це підготовчий документ – фактичної відправки до війська ще немає. Повістка на відправку до війська. Видається, коли людину вже призивають на службу. У ній зазначають точну дату, час і місце, куди потрібно прибути. Після цього людину відправляють до навчального центру або військової частини.

Де можуть вручати повістки?

Повістки можуть роздрукувати та вручити особисто під час оповіщення або надіслати рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Хто має право вручати повістки:

представники ТЦК та СП;

працівники місцевих адміністрацій або рад; представники підприємств, установ чи організацій;

співробітники розвідувальних органів і СБУ – але лише резервістам та людям, які перебувають на їхньому обліку.

Повістки можуть вручити у будь-який час доби:

за місцем проживання;

на роботі або навчанні;

у громадських місцях чи будівлях;

у ТЦК;

на блокпостах;

на пунктах пропуску через державний кордон.

Останні новини про мобілізацію в Україні