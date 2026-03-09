В повестке обязательно должна быть указана цель вызова военнообязанного человека. Об этом пишет "Эспрессо".
Смотрите также Сколько могут держать в ТЦК и можно ли уйти: объяснение адвоката
Какие повестки могут вручить в 2026 году?
В 2026 году мужчины могут получить такие виды повесток:
- Для уточнения учетных данных. Ее выдают для обновления информации о состоянии здоровья, семейное положение, место работы и другие важные сведения.
- На прохождение ВВК. Эта повестка содержит подпись начальника Территориального военного комиссариата. Она требует от мужчины пройти медицинский осмотр. К повестке прилагается специальная карточка, в которой будет указано заключение комиссии о пригодности, непригодность или ограниченную пригодность к службе.
- Мобилизационное распоряжение. Такая повестка выдается военнообязанному после того, как медкомиссия признала его пригодным для военной службы. Она подтверждает, что военнообязанный включен в мобилизационный резерв. В нем могут быть указаны подразделение или место сбора. Это подготовительный документ – фактической отправки в войска еще нет.
- Повестка на отправку в армию. Выдается, когда человека уже призывают на службу. В ней указывают точную дату, время и место, куда нужно прибыть. После этого человека отправляют в учебный центр или воинскую часть.
Где могут вручать повестки?
Повестки могут распечатать и вручить лично во время оповещения или отправить заказным письмом с уведомлением о вручении.
Кто имеет право вручать повестки:
- представители ТЦК и СП;
- работники местных администраций или советов; представители предприятий, учреждений или организаций;
- сотрудники разведывательных органов и СБУ – но только резервистам и людям, которые находятся на их учете.
Повестки могут вручить в любое время суток:
- по месту жительства;
- на работе или учебе;
- в общественных местах или зданиях;
- в ТЦК;
- на блокпостах;
- на пунктах пропуска через государственную границу.
Последние новости о мобилизации в Украине
В Украине создали единый государственный цифровой реестр военнослужащих для централизации и автоматизации воинского учета. Реестр уменьшит бумажную бюрократию, ускорит доступ к социальным выплатам и услугам, и усилит защиту персональной информации.
Наличие бронирования или отсрочки не освобождает от получения повестки, которая может касаться различных вопросов, таких как уточнение данных. Игнорирование документа может привести к штрафу или объявления в розыск, поэтому важно явиться в ТЦК и предъявить соответствующие документы.
В Украине планируют упростить бронирование работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Сделать это можно будет через приложение Дія за несколько минут. Новую функцию планируют запустить в "Дії" до конца марта 2026 года.