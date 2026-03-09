Адвокат Геннадій Капралов у коментарі УНІАН пояснив, що прямої норми, яка дозволяє просто покинути ТЦК, у законодавстві немає, однак існують процедурні етапи, які можуть відтермінувати призов.

Коли можна безперешкодно покинути ТЦК?

За словами адвоката, мобілізація не може відбутися без проходження військово-лікарської комісії. Якщо медогляд не завершено або людину направили на додаткове обстеження до цивільної лікарні, вона має право законно залишити приміщення ТЦК.

Капралов також наголошує, що ТЦК не є місцем позбавлення волі. Якщо військовозобов'язаний оновив облікові дані або завершив проходження комісії, він може вільно покинути центр. Проте, спроба залишити приміщення без законних підстав, зокрема за відсутності відстрочки чи бронювання, може бути розцінена як ухилення від мобілізації.

Що робити, якщо не випускають з ТЦК?

Якщо людину не випускають без пояснення причин, адвокат радить з'ясувати підстави затримання та не підписувати документи без детального ознайомлення. У разі незаконного утримання можна викликати поліцію за номером 102 та повідомити про можливе правопорушення.

Окремо Капралов зазначив, що право на адміністративне затримання мають лише працівники поліції і не більше ніж на три години. Утримання людини понад цей час без рішення суду може вважатися незаконним позбавленням волі.

Про що ще варто знати військовозобов'язаним?