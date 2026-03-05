Про це у коментарі для "ТСН" розповіла адвокатка Марина Бекало.

Що означає "ВОС 999" у Резерв+?

Адвокатка пояснила, що нова відмітка "ВОС-999" у Резерв+ – це військово-облікова спеціальність, яка присвоюється тим, хто не проходив військову службу чи навчальні збори.

Відповідна норма визначена в Наказі Міноборони №317 на основі статті 39 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Вона дає змогу державі бачити, скільки військовозобов'язаних у разі мобілізації повинні пройти базову загальновійськову підготовку на особливий період.

Чому відмітка почала з'являтись саме зараз?

Поява нової відмітки у Резерв+ пов'язана із запровадженням у вересні 2025 року базової загальновійськової підготовки (БЗВП) для чоловіків у віці від 18 до 25 років. Саме відтоді українці почали помічати у додатку нову позначку та запис "потребує базової загальновійськової підготовки".

Водночас "ВОС-999" може з'явитись й у військовозобов'язаних, яким уже виповнилось 25 років. Це означає, що чоловік не проходив раніше військову службу чи навчальні збори, тобто не набув військової спеціальності.

Оскільки БЗВП передбачена для чоловіків у віці до 25 років, запис в Резерв+ для військовозобов’язаних (осіб старше 25 років) не породжує жодних юридичних наслідків, а тому не потребує будь-яких дій щодо зміни ВОС чи необхідності з'являтись до ТЦК та СП, а також не є перешкодою у бронюванні чи отриманні відстрочки,

– пояснює Марина Бекало.

Важливо! Адвокатка зауважила, що це не стосується випадків технічних помилок чи некоректних відомостей, які відображені у Резерв+.

Якщо ж позначка з'явилась у військовозобов'язаного, який насправді має іншу військово-облікову спеціальність або проходив військову підготовку, навчання чи збори – дані необхідно оновити. За словами Марини, змінити цю інформацію можна, звернувшись до ТЦК та СП або ж через застосунок Резерв+.

Як коментують зміни у Міноборони?

У Міноборони України повідомили, що позначка "ВОС-999" у Резерв+ не є підставою для штрафу чи інших обмежень.

Такі відомості потрібні лише для інформації про кількість осіб, які потребують проходження БЗВП у разі призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Вона не вимагає додаткових дій від користувача,

– додали у Міністерстві.

Чи дійсний паперовий військовий квиток?

Електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+ запровадили постановою Кабміну від травня 2024 року. Водночас старі квитки залишаються чинними, але дані в них повинні збігатись з інформацією в електронному реєстрі "Оберіг".

Адвокатка пояснила, що якщо ці відомості не збігатимуться, паперовий документ можуть визнати недійсним. У такому випадку людину можуть викликати до ТЦК та СП для уточнення облікових даних.

