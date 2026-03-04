Військовослужбовці ТЦК та СП можуть вручати повістки за місцем проживання, роботи, навчання чи в громадських місцях. Про це розповів адвокат Артур Триголов у коментарі для "РБК-Україна".

Чи має право ТЦК заходити на приватну територію?

Адвокат пояснив, що чинне законодавство не надає представникам ТЦК права безперешкодно проникати до житла або на іншу приватну територію лише з метою вручення повістки. Зокрема, у постанові №560 Кабміну визначено місця можливого вручення повісток, однак прямого дозволу заходити на огороджену приватну територію документ не містить.

Зверніть увагу! Якщо приватне домоволодіння має огорожу, хвіртку або ворота, самовільне проникнення на подвір'я може мати ознаки порушення недоторканності житла відповідно до статті 162 Кримінальний кодекс України. У такому випадку особа має право звернутися до поліції.

За словами адвоката, квартира або житловий будинок є приватною власністю, що охороняється законом. Працівники ТЦК не мають окремих повноважень для входу до житла – ані спеціальними законами, ані іншими нормативно-правовими актами. Іноді повістки вручають групи оповіщення, до складу яких входять поліцейські та представники ТЦК. Проте навіть у такому випадку право увійти до житла мають лише поліцейські – і виключно за чітко визначених обставин: на підставі рішення суду, за добровільною згодою власника, під час переслідування підозрюваного, у разі загрози знищення доказів або для порятунку життя і майна.

Чи можна не впускати ТЦК?

За словами адвоката, громадянин має право не впускати представників ТЦК до квартири або будинку. Якщо працівники намагаються потрапити до житла без законних підстав, можна звернутися до поліції або повідомити відповідний ТЦК про перевищення повноважень.

Водночас варто враховувати, що ігнорування повістки, врученої належним чином або надісланої поштою, може мати юридичні наслідки. Зокрема, можливе накладення штрафу, а у разі його несплати – примусове стягнення коштів, у тому числі через блокування банківських рахунків у встановленому законом порядку.

