Про це у розмові з 24 Каналом зазначив військовослужбовець, аеророзвідник та ексдепутат Ігор Луценко, пояснивши, з якими фінансовими труднощами стикаються в українській армії. Він розкрив, яка ситуація щодо зарплат військовослужбовців.
Яке фінансове забезпечення військовослужбовців?
"В українській армії сьогоднішній реальний фінансовий стан – жахливий. Це пов'язане з тим, що тривалий час не коригувалися з урахуванням інфляції базове грошове забезпечення і винагорода, так звані бойові, солдат. Вони коригувалися тільки в один бік – фактичного зменшення. Тобто, чим далі, тим менше ми всі отримуємо грошей", – пояснив Луценко.
Водночас йдеться про те, що потрібні нові супервеликі по грошах контракти. Проте, на його думку, потрібно забезпечити хоча б тих військових, які вже служать.
У росіян підйомні за контракт – розуміємо, що це досить часто дорога в один кінець – 5 мільйонів рублів, які, наприклад, сплачують в Санкт-Петербурзі. Виходить приблизно до 50 тисяч доларів, і це дуже багато,
– наголосив Ігор Луценко.
При цьому в України за плечима, за словами військовослужбовця, є багата Європа, і потрібно артикулювати європейцям що необхідно знайти певні фінансові схеми, щоб допомогти українським солдатам.
Зверніть увагу! Володимир Зеленський вважає, що європейські країни можуть допомогти Україні розв'язати питання кількості людей в армії. Йдеться про можливе переведення української армії з мобілізації на контракти, як це робиться в Росії. За словами Зеленського, Путін платить кожній людині гроші за контракт, в Україні це також можна було робити, але неможливо через брак коштів. Саме у фінансуванні відповідної програми могла б допомогти Європа.
Звичайно, як зауважив він, існують певні обмеження, адже європейські країни не можуть, на його думку, платити зарплату українським військовослужбовцям. Але якщо постаратися, то можна щось придумати. У фінансовій науці існує велика кількість механізмів, які дозволяють обійти так зване пряме фінансування українського війська, щоб ніхто не подумав, що Європа воює на боці України.
Якою є допомога європейців Україні?
Європейський Союз ще наприкінці 2025 року узгодив виділення Києву кредиту на 90 мільярдів євро. Однак проти надання цих коштів Україні виступає Угорщина. Вона поставила умову, що розблокує це рішення, якщо Київ відносить трансфер нафтопроводом "Дружба", який було пошкоджено внаслідок російської атаки.
Проте лідери Євросоюзу зазначили, що ці кошти все ж таки надійдуть Україні, попри позицію Будапешта.
Також глава Міноборони Михайло Федоров зазначив, що під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" партнери України узгодила надання коштів для українських дроново-штурмових підрозділів, на базовий мінімум для забезпечення бригад дронами, на дрони для оперативної глибини та на додаткові ракети ПАК-3 для ППО.