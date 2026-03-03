Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военнослужащий, аэроразведчик и экс-депутат Игорь Луценко, объяснив, с какими финансовыми трудностями сталкиваются в украинской армии. Он раскрыл, какая ситуация по зарплатам военнослужащих.

Какое финансовое обеспечение военнослужащих?

"В украинской армии сегодняшнее реальное финансовое состояние – ужасное. Это связано с тем, что длительное время не корректировались с учетом инфляции базовое денежное обеспечение и вознаграждение, так называемые боевые, солдат. Они корректировались только в одну сторону – фактического уменьшения. То есть, чем дальше, тем меньше мы все получаем денег", – объяснил Луценко.

В то же время речь идет о том, что нужны новые супербольшие по деньгам контракты. Однако, по его мнению, нужно обеспечить хотя бы тех военных, которые уже служат.

У россиян подъемные за контракт – понимаем, что это довольно часто дорога в один конец – 5 миллионов рублей, которые, например, платят в Санкт-Петербурге. Получается примерно до 50 тысяч долларов, и это очень много,

– отметил Игорь Луценко.

При этом у Украины за плечами, по словам военнослужащего, есть богатая Европа, и нужно артикулировать европейцам что необходимо найти определенные финансовые схемы, чтобы помочь украинским солдатам.

Обратите внимание! Владимир Зеленский считает, что европейские страны могут помочь Украине решить вопрос количества людей в армии. Речь идет о возможном переводе украинской армии с мобилизации на контракты, как это делается в России. По словам Зеленского, Путин платит каждому человеку деньги за контракт, в Украине это также можно было делать, но невозможно из-за нехватки средств. Именно в финансировании соответствующей программы могла бы помочь Европа.

Конечно, как заметил он, существуют определенные ограничения, ведь европейские страны не могут, по его мнению, платить зарплату украинским военнослужащим. Но если постараться, то можно что-то придумать. В финансовой науке существует большое количество механизмов, которые позволяют обойти так называемое прямое финансирование украинского войска, чтобы никто не подумал, что Европа воюет на стороне Украины.

Какова помощь европейцев Украине?