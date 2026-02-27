Соответствующую информацию сообщил Михаил Федоров во время недавней встречи с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны, сообщает 24 Канал.
Какие результаты "Рамштайна"?
По словам министра, Украина изменила подход к работе с партнерами, начав обсуждать конкретные проекты. На Рамштайне показали план войны и операции, которые необходимо выполнить, и какие преимущества из этого получат союзники.
На Рамштайне получили исторический бюджет поддержки от партнеров... Хороший пример, что мы привлекли средства на дроново-штурмовые подразделения, на базовый минимум для обеспечения бригад дронами, на дроны для оперативной глубины и дополнительные ракеты ПАК-3 для ПВО от европейских партнеров,
– рассказал Иван Федоров.
В общем, как известно, во время очередного заседания в штаб-квартире НАТО в формате "Рамштайн", которое состоялось 12 февраля, страны-союзники взяли на себя обязательства по поставкам Украине оружия в 2026 году на 38 миллиардов долларов.
Какие детали встречи известны?
Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция объявили большой пакет помощи на 500 миллионов долларов. Основной фокус был на системах ПВО, а также на ракетах к ним, дальнобойных снарядах, ракетах к самолетам F-16.
После заседания министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин предоставит Украине 5 ракет-перехватчиков PAC-3, если страны-партнеры пожертвуют всего 30 единиц этих ракет, но сроков не указывали.
К слову, на заседании "энергетического Рамштайна" в формате G7+ в январе Украина представила шаги для усиления своей энергетической устойчивости. Все они нуждаются в международной поддержке, поэтому партнеры ее предоставят.